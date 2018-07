Inhalt Seite 1 — Sparprämie für offene Fonds Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Der Deutsche Bundestag hat bewiesen, daß er – wenn er will – sehr wohl in der Lage ist, etwas zum Schutz kleiner Geldanleger zu tun, schon bevor irgendwelche Mißstände auftreten. Jene Teile des geänderten Gesetzes über Kapitalgesellschaften nämlich, die sich auf „offene“ Immobilienfonds beziehen, schützen vor allem künftige Käufer künftiger Fonds. Die Verwaltungen der bisher in der Bundesrepublik existierenden vier Fonds dieser Art halten nämlich schon längst freiwillig die meisten jener strengen Bedingungen ein, die das Gesetz nun befiehlt.

Im Bundeswirtschaftsministerium häufen sich jedoch gerade in letzter Zeit Anfragen von Leuten, die solche Immobilienfonds neu herausbringen wollen. „Offene“ Fonds – sie bieten Anteilscheine im Wert von je fünfzig Mark, und die Zeichner werden indirekt Miteigentümer am fondseigenen Grundvermögen – werden künftig per Gesetz einer „Totalaufsicht“ des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen unterstellt – und zwar als Kapitalanlagegesellschaften. Bisher gab es nur eine weniger umfassende Kontrolle.

Außerdem müssen diese Fonds künftig eine Depotbank haben. Das bedeutet folgendes: Bisher war es – rein theoretisch – möglich, daß der Vorstand jener Aktiengesellschaft, die der Fondsverwaltung vorgeschaltet und juristisch Eigentümer der Grundstücke war, eines schönen Tages sämtliche Grundstücke verkaufte, den Erlös in einen Koffer packte und sich nach Südamerika absetzte. Künftig überwacht die Depotbank sämtliche An- und Verkäufe. So dürfen die Grundstücke – zum Beispiel – nur zu jenen Preisen eingekauft oder veräußert werden, die der – nun gleichfalls vorgeschriebene – neutrale Sachverständigenausschuß festsetzt. Außerdem muß sichergestellt sein, daß die Depotbank dann das Geld oder die Grundstücke in ihre Verwaltung bekommt.

Neu ist auch die obligatorische Einführung eines Grundbuchvermerks des Inhalts, daß das auf den Namen des Fonds eingetragene Grundstück „zu einem Sondervermögen im Sinne des Gesetzes“ gehört. Die Verfügungsberechtigung der Fondsgesellschaft wird dadurch eingeschränkt und den strengen Bestimmungen der neuen Gesetzesparagraphen unterworfen.

Außerdem sind die Fondsgesellschaften künftig per Gesetz zur jederzeitigen Rücknahme der Zertifikate verpflichtet, so daß die Käufer mit Sicherheit damit rechnen können, ihre Papiere auf Wunsch wieder zu Geld machen zu können.

Die Gesellschaften haben künftig auch nicht mehr fünf, sondern höchstens zwei Jahre lang in Ausnahmefällen die Ausrede „exceptiae pecuniae non paratae“, daß nämlich zur Zeit kein Bargeld vorhanden sei.