Mit dem Mineralöl und seinen Produkten lassen sich zur Zeit in der Bundesrepublik keine goldenen Berge verdienen. Daraus hat die Esso AG, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Standard Oil Co (New Jersey) die Konsequenzen gezogen. Für ihre Tankstellen will sie das sogenannte "Folgegeschäft" intensivieren, damit die Pächter vom Nutzen aus dem Verkauf von Mineralölprodukten unabhängiger werden. Die Esso selbst forciert den Ausbau ihrer MotorHotel Kette und den Aufbau von Heizwerken. In Übereinstimmung mit den Zielen der Muttergesellschaft, die bereits über Uran -und Kohleninteressen verfügt, beabsichtigt die Esso sich generell an der Erschließung von Bodenschätzen zu beteiligen.

Tatsächlich hat sich die Esso über ihre Beteiligungen an den Gewerkschaften Brigitta und Elwerath einen namhaften Anteil an der deutschen Erdgasförderung gesichert. Beide UnternehGewinn 10 9 11 3 19 8 men haben wesentlich an dem Esso Jahresgewinn beigetragen. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus 1967 beträgt er per Ende 1968 etwas mehr als 30 Millionen Mark, davon gehen l Million in die Rücklagen und 29 5 Millionen als Dividende an die Muttergesellschaft. Das sind 3 2 Prozent auf das Aktienkapital von 850 Millionen, für zwei Jahre also ein recht bescheidener Satz. Bei der Esso hat man es offensichtlich aufgegeben auf bessere Treibstoff- und Heizölpreise zu hoffen. Die Verwaltung richtet sich darauf ein, mit den Niedrigpreistankstellen leben zu müssen. Daß ist nur möglich, wenn die eigenen Tankstellen wettbewerbsfähige Preise zu bieten haben. Das sei nur über einen höheren Umsatz je Station (heute etwa 400 000 Liter im Durchschnitt pro Jahr) und über das Service- und Zubehörgeschäft zu erreichen, meint man in Hamburg. Hoffnungslos unrentable Stationen werden aufgegeben. So ist die Abnahme der EssoTankstellen um 120 auf 8230 zu erklären. Tatsächlich sind noch 50 mehr geschlossen worden, aber diese wurden durch neue, leistungsfähige Stationen ersetzt kw