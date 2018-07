Wenn man den Tee auf Buckingham-Rasen trinkt

Von Alex Natan

Meine morgendliche Post ist nicht unerheblich, da mir zum Leidwesen meines Postboten täglich eine Reihe von ausländischen Zeitungen und Zeitschriften zugestellt werden. Deswegen konnte es mir an jenem Morgen passieren, daß der Umschlag mit dem aufregenden Wappen zwischen Zeitungssendungen gerutscht war und erst spät am Vormittag geöffnet wurde. Ich las zu meiner angenehmen Überraschung:

The Lord Chamberlain is commanded by Her Majesty to invite

Mr. Alex Natan

to an Afternoon Party in the Garden of Buckingham Palace on Thursday the 17th July 1969, from 4 to 6 o’clock p. m.

Darüber prangten, in Gold bossiert, die königliche Krone und die königlichen Initialen EU R.