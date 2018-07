ARD und ZDF: Programme einer Woche

Viel Sport und hier und da ein sommerliches Spiel, zu später Stunde Degenhardts Chansons, nur Zwischentöne, wenig Klassenkampf, die Wochen gehen dahin, man wiederholt, man spult ab. Es wird noch mehr gedöst als sonst, zu polnischen Treppenhäusern (im Film Besondere Kennzeichen: keine) gesellen sich niedersächsische Kirchen, zum Mond der Mars, zu Kiesinger Brandt, es paßt alles zu allem, Widersprüche werden verdeckt, auf der Ebene des weißesten Weiß und des Genusses, dem die Reue nicht folgt, nehmen sich die Gegensätze wie Entsprechungen aus.

Und also stelle ich mir wieder einmal vor, wie das wohl wäre, wenn da am späten Abend, statt der Ansagerin und der freundlichen Nachrichtensprecher, der Schriftsteller Böll erschiene, mit seiner Brille und der Klugheit, die nichts von Hoffart oder Cleverness hat, Böll mit seinem Hausvatersinn (den die Kiesingers immer mit Umstürzlerpose verwechseln, und dieser Irrtum ist verräterisch) oder Carl Améry, Walser oder Robert Jungk, Kogon, Siegfried Lenz, Mitscherlich oder Habermas: Sie alle (stelle ich mir vor) hätten das Recht, ganz improvisiert, ganz spontan den Intendanten des ihnen am nächsten gelegenen Senders anzurufen (es kann der Stellvertreter, kann auch der Programmdirektor oder der Chefredakteur, kann, besser noch, eine Zentralstelle sein!) und zu erklären: Die zehn Minuten am Schluß des Programms, über die immer dann verfügt werden kann (es geschieht selten, sehr selten, in der Regel nicht öfter als einmal im Monat), wenn einer von uns zu den Sendungen des Abends etwas bemerken möchte, das ihm wichtig erscheint: Diese zehn Minuten, die ihr eingesetzt habt, für die Selbstkritik, möchte ich heute abend gern haben.

Und so geschähe es dann, daß Robert Jungk an jenem Tage, da der blöde power-Mann Carlos sein Spielchen mit der Flagge aufführte, die ihm zu tragen oblag und die er, stellvertretend für alle anderen nationalen Symbole, der Lächerlichkeit preisgeben wollte – so geschähe es dann, daß Jungk diese Geste mit dem Einrammen des amerikanischen Standers im Mondstaub vergliche. Und so geschähe es dann, daß Böll den Degenhardt-Song von den Schmuddelkindern, mit denen zu spielen nicht gut sei, auf den Kardinal Döpfner und den Bischof Defregger anwenden würde. Und so geschähe es dann, daß Habermas am Beispiel jener Sportberichter-Sätze, deren Tonfall in den Ohren noch nachklingt, Sprach- und Ideologie-Kritik triebe: Der Erdteilkampf als Weihespiel! Und alles das ganz unbürokratisch gehandhabt – wer etwas zu sagen hat, aus dem bestimmten, von Zeit zu Zeit zu erweiternden oder zu verkleinernden Team, wer innerhalb von einer Stunde zur Stelle sein kann, der gebe Bescheid, er mag sprechen. (Sofern ihm ein anderer nicht schon zuvorkam.)

Technisch wäre das möglich, notwendig wäre es auch; über Modalitäten ließe sich reden. Warum versucht man es nicht? Warum treibt man nicht endlich – spontan und exemplarisch! – Selbstkritik, trennt auf, was nicht versöhnt, teilt wieder, was nicht vereint sein will, und trägt dergestalt zur Beförderung der Maxime bei, die da besagt: Glotzt nicht so romantisch. Momos