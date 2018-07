Gefährlich wie Röntgenstrahlen – Es ist höchste Zeit, die Umwelt zu warnen

Von Theo Löbsack

Die Weisheit des großen Arztes Paracelsus, daß es nur an der Dosis liege, ob ein Stoff giftig sei oder nicht, hat ihre monolithische Gültigkeit verloren. Der schöne und eingängige Spruch sola dosis facit venenum, der noch heute in der Eingangshalle eines bedeutenden pharmakologischen Institutes in Süddeutschland prangt, muß revidiert werden. Und die forschen Stimmen werden sich neu orientieren müssen, die immer wieder „das Gerede von der toxischen Gesamtsituation“ ironisch als Hirngespinst abtun.

So zu schlußfolgern, erfordert ein Bericht, den unlängst der amerikanische Arzt Dr. Samuel S. Epstein, Leiter der Laboratorien für Karzinoginese und Toxikologie der „Children’s Cancer Research Foundation“ in Boston auf dem 11. Jahresseminar für Wissenschaftsjournalisten vorgelegt hat. Epstein ging besonders auf die das Erbgut schädigenden chemischen Stoffe (Mutagene) ein. „Hochgradig mutagen“ nannte er unter anderen die alkylierenden Substanzen auf Äthyleniminbasis, Stoffe, die (wie auch in einem Aufsatz Epsteins in der „Medical Tribune“, Heft 29/1969 nachzulesen) „für eine Vielzahl nicht industrieller und industrieller Zwecke verwendet werden, unter anderem für die Behandlung bösartiger Tumoren und Autoimmunkrankheiten, für die Herstellung von Insektiziden, Textil- und Druckfarben, feuerfestem Material sowie knitterfreiem Gewebe“.

„Diese Substanzen“, fährt Epstein fort, „sind außerdem im Treibstoff für Düsenflugzeuge und Raketen sowie als Stabilisatoren und Akzeleratoren in verschiedenen Polymeren enthalten; sie treten bei einer Vielzahl von industriellen Herstellungsprozessen als Zwischenprodukte auf und werden bei der Herstellung von Stärke und Shampoos als Verbindungssubstanzen verwendet. Kürzlich wurden diese Substanzen sogar als Pflanzenschutzmittel und Rattengift empfohlen!“

Wesentlich ist, daß diese Stoffe ihre erbschädigende Wirkung bereits in Konzentrationen enthalten, die weit unter der Toxizitätsgrenze liegen. Epstein kommt zu dem warnenden Schluß:

„Die dringende Notwendigkeit umfassender Vorsorgeuntersuchungen auf chemische Mutagene kann nicht geleugnet werden, zumal unsere gesamte Umwelt von derartigen Substanzen schon weitgehend durchsetzt ist, die sowohl in der Luft als auch im Wasser, in Schädlingsbekämpfungsmitteln, in Nahrungsmittelzusätzen und in Medikamenten enthalten sind. Konsequenterweise sollte die Verbreitung von neu synthetisierten Substanzen, besonders wenn sie ähnliche Strukturen aufweisen wie die bekannten Mutagene, so lange unterbunden werden, bis diese Substanzen ausreichend auf ihre mutagenen Eigenschaften getestet wurden.“