Von Karl Heinz Wocker

London, im August

Martin Heideggers alemannisch-besitzbürgerliche Kulturformel „Bauen, Wohnen, Denken“, hat ein Pendant bekommen, das zeitgemäßer anmutet. „Es kam soweit, daß ich nicht mehr schreiben, nicht mehr schlafen, nicht mehr atmen konnte.“ So hat Anatolij Wassiljewitsch Kusnezow, bis zur vorigen Woche ein sowjetischer Schriftsteller, den Bruch mit seiner Vergangenheit erklärt. Da ihn die Regierung nicht atmen, die Partei nicht schlafen und der Schriftstellerverband nicht schreiben ließen, wie er wollte, teilte er diesen dreien mit, er sage sich von ihnen los, Ruhm und Kritik, Familie und Freunde und das Mütterchen Rußland inbegriffen.

Seit einem Jahr hat Kusnezow den Übertritt in den Westen vorbereitet. Niemandem will er darüber etwas gesagt haben. Nur eines tut ihm jetzt leid: „Ich möchte mich entschuldigen“, schrieb er an den Kreml, „daß ich zu einer Täuschung greifen mußte, um die Ausreisegenehmigung zu bekommen.“ Die Täuschung bestand in der Absicht, über Lenins Aufenthalt in London schreiben und dafür zehn Tage lang in der britischen Hauptstadt Material sammeln zu wollen.

Lenin war mehrfach in London. Die Stadt zieht Leute, die ins Exil müssen, unwiderstehlich an. 1902/03 brachte er ein ganzes Jahr an der Themse zu. Eine offizielle sowjetische Biographie beschreibt seinen Aufenthalt so: „Lenin studierte aufmerksam London, diese Zitadelle des modernen Kapitalismus. Er machte sich mit der englischen Arbeiterbewegung bekannt, studierte das Leben der Arbeiter, ihre Gepflogenheiten, ihre Mentalität, besuchte die Arbeiterviertel, Arbeiterversammlungen und -meetings. Er verbrachte ganze Tage im Britischen Museum, wo seinerzeit auch Marx gearbeitet hatte.“ In die Stripteaseklubs von Soho jedoch wäre Lenin wohl auch dann nicht gegangen, wenn es sie damals schon gegeben hätte. Kusnezow und sein Begleiter, der Moskauer Englisch-Dozent Andjaparidze, wollten jedoch auch diese Seite der „Gepflogenheiten“ in der unverändert kapitalistischen „Zitadelle“ kennenlernen. Kusnezow setzte sich bei dieser Gelegenheit von seinem Schattenmann ab, um, wie er vorgab, das soeben erteilte Angebot mit sofortiger Nachfrage zu beantworten. Andjaparidze fand das ganz in der Ordnung. Man kann sich ausmalen, welches Donnerwetter ihn daheim für sein schimpfliches Versagen erwartet. Die Londoner Presse jedenfalls weidete sich ausführlich an diesen Abwegen der beiden Lenin-Forscher.

Kusnezow, der sich zum Osteuropa-Korrespondenten des konservativen Daily Telegraph durchfragte, dessen Name ihm bekannt war, bat am folgenden Tag die britischen Behörden um unbefristeten Aufenthalt. Zumindest war dies die Formel, die schließlich bekanntgegeben wurde. Kusnezow hat also nicht um Asyl ersucht. Ihm dies abzuschlagen, wäre unmöglich gewesen; es ihm zu gewähren, hätte jedoch bedeutet, daß der britische Innenminister annimmt, ein nach Moskau zurückkehrender. Kusnezow hätte Gefahren für Leib und Leben zu fürchten. Dies den sowjetischen Behörden zu unterstellen, hielt das Foreign Office für absolut inopportun. Gerade erst hatte man mit Botschafter Smirnowsky in mehreren Unterredungen den Spionenhandel Brooke-Kroger abgemacht, nun kam dieser neue Ärger hinzu.

Der sowjetische Botschafter suchte denn auch den britischen Außenminister auf und beschwerte sich, weil man seinen Leuten nicht gestattet habe, mit Kusnezow in Verbindung zu treten. Das Foreign Office hatte zu einem Katz- und Maus-Spiel Zuflucht genommen, das jeder Moskauer Behörde alle Ehre machen müßte. Auf die Bitten der Sowjetdiplomaten, den Schriftsteller sprechen zu dürfen, beschied man sie, der Aufenthalt sei nur dem Innenministerium bekannt, das für den Aufenthalt von Ausländern in Großbritannien zuständig sei. Diplomaten aber verkehren grundsätzlich nicht mit anderen Ministerien auf direktem Wege, sondern müssen sich an das Foreign Office halten. Dessen Beamte versprachen zwar, den Wunsch der sowjetischen Herren weiterzuleiten, mehr jedoch vermochten sie nicht zu tun. Darüber beschwerte sich Smirnowsky persönlich, wenn auch vergeblich.