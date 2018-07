Inhalt Seite 1 — Die Chinesen von Turin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach langen Jahren paradiesischen Arbeitsfriedens brach bei Italiens größtem Automobilkonzern, Fiat in Turin, der Krieg aus. Die „Chinesen“, so nennt die italienische Presse die Aufrührer, hatten im Frühjahr den Krieg angezettelt.

Bis zum Beginn der Sommerferien im August bezahlte Fiat den Krieg mit rund 300 Millionen Mark. Der Betrag steht für Produktionsausfälle, nicht etwa für Lohnzugeständnisse – die hatte Fiat vergeblich offeriert.

Es geht um Fragen der Arbeitsplatzbewertung, des Mitspracherechts der Arbeiter bei der Festlegung der Arbeitsnormen, und um das Recht zum Abhalten von Betriebsversammlungen im Werk. Im Grunde ist es eine Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Kommunismus chinesischer Prägung.

Fiat galt bis jetzt als Insel im Meer der sozialen Unruhen. Fiat-Arbeiter zu sein war ein gut bezahltes Privileg. Zugewanderte Sizilianer schufteten zunächst in der Bauwirtschaft Piemonts oder in Hinterhofwerkstätten Turins, ehe sie den Aufstieg in der Arbeiterhierarchie schafften.

Inzwischen hat sich viel geändert. Turin erscheint zugewanderten Süditalienern nicht mehr als das fette Paradies im reichen Norden, sondern als öde Zementwüste ohne Grün, ohne ausreichende Schulen und Geschäfte, als eine Stadt des Mietwuchers und der Preistreibereien.

Bei der aufgestauten Unzufriedenheit, die sich in den ersten Julitagen in einem Generalstreik für die gesamte Stadt Turin und mit blutigen Auseinandersetzungen Luft machte, wird Fiat von der philochinesischen „Arbeiterbewegung“, movimento operaio, geschickt als das kapitalistische Symbol abgestempelt.

Im Frühjahr nutzte die movimento operaio ihre Stunde. Ohne Zutun der Gewerkschaftsleitungen wurden Zwischenfälle inszeniert, Proteste formuliert, wilde Streiks in einzelnen Werksabteilungen organisiert. Der Produktionsfluß geriet ins Stocken.