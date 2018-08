Und so kommt zum guten Ende alles unter einem Hut.

Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut.

(Brecht, Die Dreigroschenoper)

Herr Jedermann steckt ein Zweimarkstück in den Geldschlitz eines Zigarettenautomaten. Es macht klick, und – ratsch – schon hat er seine gewohnte große Packung. Er reißt die Zellglasfolie mehr oder weniger schwungvoll auf – und wieder einmal fällt ihm bei der Gelegenheit ein blitzblanker Groschen in die Hand, der Wechselgroschen. Denn die große Zigarettenpackung, die er am Automaten gezogen hat, kostet ja nicht zwei Mark, sondern nur 1,90 Mark.

Herr Jedermann hat längst aufgehört, sich darüber zu wundern. Er ahnt schon gar nicht, welche Probleme der blitzblanke Groschen in seiner Hand Managern und Technikern aufgegeben hat.

Weit über drei Millionen Groschen müssen nämlich von der deutschen Zigarettenindustrie alljährlich aufgetrieben werden, um Herrn Jedermann zu seiner Automatenpackung samt Wechselgeld zu verhelfen. Und dies, obwohl nur ein bis anderthalb Prozent vom Gesamtumsatz der großen Zigarettenmarken (HB, Ernte 23, Stuyvesant und Lux Filter) auf große Automatenpackungen in der Preislage von 1,90 Mark für 21 Zigaretten entfallen. Aber dieses eine Prozentchen macht der Zigarettenindustrie mehr zu schaffen als die restlichen 99 Prozent.

„Warum packen Sie nicht einfach eine Zigarette mehr in Ihre 21er-Packung hinein? Dann wären Sie doch die Sorge um den Wechselgroschen los.“ Auf diese Frage, die sich jedem Normalraucher aufdrängen muß, antwortet der Produktionschef der Stuyvesant-Zigarettenfabrik in Berlin-Wilmersdorf mit einem nachsichtigen Lächeln. Er demonstriert, daß es ein Ding der Unmöglichkeit ist, eine weitere Zigarette in die große Packung hineinzubugsieren, es sei denn, die Packung oder die Zigarettenautomaten wären aus Gummi. Eine Zigarette weniger, ja, das geht; aber für eine Zigarette mehr läßt die Konstruktion der Automaten keinen Platz.