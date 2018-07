„Capriccio italiano“, von Edoardo Sanguineti. In diesem Prosastück, das zu den frappierendsten und wichtigsten Erscheinungen der neuesten Literatur gehört, finden wir uns mit einer literarischen Sprache konfrontiert, für die Alltagsrealitäten und Wahnwelten, Worte der Enthüllung und der Täuschung, das Wahrscheinliche und das Unmögliche, das, was wirklich zu sein scheint, und das, was uns verrückt vorkommt, nur die ständig wechselnde Vor- und Rückseite einunddesselben bilden, eines klarsichtig verwirrten Ichs und dessen unaufhörlicher Rede, die den Wahn so real erfaßt, wie ihr das Reale zum Wahn wird.