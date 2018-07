Inhalt Seite 1 — Japanischer Albee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

MADAME DE SADE

Drei Akte von Yukio Mishima Hamburger Theater im Zimmer

Kommenden Sonnabend werden Zuschauer, bevor sie eine Nachtvorstellung des Hamburger Zimmertheaters betreten und zwanzig Mark je Platz bezahlen dürfen, eine „Erklärung“ unterschreiben müssen, in der es heißt: „Es ist? mir bekannt, daß das heute abend zur Aufführung gelangende Werk ‚Philosophie im Boudoir‘ von Marquis de Sade Ideen und Thesen vertritt ..., (an denen) ich auch für den Fall, daß die Darbietung mit meinen eigenen moralischen Vorstellungen nicht vereinbar ist, keinen Anstoß nehmen werde.“ Was immer der junge Regisseur Christoph Röthel aus den „Dialogen zur Erziehung junger Damen bestimmt“ für die Bühne extrahiert haben mag – solche Anreißerei paßt schlecht zu dem vorhergehenden Stück der normalen Abendvorstellung „Madame de Sade“. Weil mit diesem dem Hamburger Zimmertheater eine „europäische Erstaufführung“ zugefallen war, wurde es eine Woche zuvor zunächst allein gezeigt.

Mit seinem abendfüllenden Dialogstück „Madame de Sade“ hat sich Mishima als ein japanischer Albee qualifiziert. In den Gesprächen von sechs Frauen spiegelt sich der persönlich ebenso anrüchige wie historisch faszinierende Marquis de Sade auf eine dramaturgisch neuartige Weise.

Ohne daß der Marquis oder ein anderer Mann die Bühne betritt, verbindet sich in der Konversation von drei geschichtlichen und drei erfundenen Figuren ein umfassendes Charakterbild des „Sadisten“ und seiner Praktiken mit Deutungen aus verschiedenen Gesichtswinkeln. Die Schwiegermutter, eine großartige Rolle, steht nicht nur als Aristokratin des Ancien regime „für Recht und Gesetz, für die Gesellschaft und die Moral“. In der Person der Gräfin Saint-Fond finden „die fleischlichen Begierden“ de Sades ihr weibliches Spiegelbild. Die Titelfigur befindet sich während ihres zähen Kampfes um die Befreiung des Gatten de Sade im Gegensatz zur eigenen Mutter. Zunächst ein Muster weiblicher Ergebenheit, wird diese rätselhafte Renee de Sade dramaturgisch wirksam akkompagniert von ihrer jüngeren Schwester Anne, die sich aus „Mangel an Prinzipien“ dem Marquis ebenfalls zeitweilig hingibt, und von der religiösen Baronin Simiane.

Das Purgatorium der Ehefrau scheint die Schwelle zur individuellen Erlösung erreicht zu haben, nachdem auch sie, Renée, sich einmal den „sadistischen“ Exzessen ihres Mannes ausgeliefert hat. Doch den Wendepunkt findet Mishima in de Sades Roman „Justine und Juliette“. Mit dieser geistigen Schöpfung habe der Eingekerkerte nicht nur die Mauern der Bastille gesprengt, sondern „eine unvergängliche Kathedrale des Lasters ... und eine Hintertreppe zum Himmel errichtet“. Damit ist Renée – als Justine relativiert – als Mensch und Frau für ihren Don Juan von ehedem überflüssig geworden. Sie läßt den Heimgekehrten an der Haustür abweisen und geht ins Kloster.