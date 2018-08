Inhalt Seite 1 — „König Richard“ in der Klemme Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lilo Weinsheimer

Bremen, im August

Nie war ein Anflug von Stolz in den Stimmen derer, die ihn „König Richard“ nennen. Auch früher nicht, als Richard Boljahn die Trabantenstadt Neue Vahr bauen ließ und 40 000 Bremern den Wunschtraum von der eigenen Wohnung mit Nirostaspüle und Balkon erfüllte. Nie widmeten die Hanseaten dem König das besitzanzeigende Wort „unser“, das sie für Bürgermeister Wilhelm Kaisen („unser Kaiser Wilhelm“) verschwenderisch benutzten. Wegen Kaisen wählten viele Bremer die SPD, die den Sozialdemokraten fernstanden, wegen Boljahn verweigerten auch solche Wähler den Sozialdemokraten ihre Stimme, die sich der SPD verbunden fühlten. Jetzt, da der 56 Jahre alte Boljahn in den Baulandskandal verwickelt ist, klingt das „König Richard“ nur noch verächtlich. Ein Ungeliebter, Geduldeter, der zwei Jahrzehnte lang hingenommen worden ist wie eine Naturgewalt, bekommt die Quittung für seinen maßlosen Umgang mit der Macht.

Richard Boljahn steht im Verdacht, dem Makler Wilhelm Lohmann bei Grundstücksankäufen Spekulationstips gegeben, ihm Befreiung von der Grunderwerbssteuer versprochen und die Machenschaften dieses Freundes und SPD-Genossen gekannt zu haben: Immer wenn Lohmann eigene Grundstücke an den Staat verkaufte, ließ sich der Makler von der Maklerfirma Scholz makein. Hinter dem Namen Scholz verbirgt sich Lohmanns Schwester Wilhelmine, und diese wiederum war treuhänderisch tätig für Frau Ferdinande, Lohmanns Ehefrau. So flossen hohe Provisionen – die Rede ist bisher von 580 000 Mark – von einer Familienhand in die andere. In dieser Sache wurde inzwischen die Staatsanwaltschaft von Amts wegen tätig.

Boljahn, häufiger Gast bei Lohmann und Urlauber in dessen Sommerresidenz auf Mallorca, will von nichts etwas gewußt haben, obwohl der Neuen Heimat Bremen – Boljahn ist ihr Aufsichtsratsvorsitzender – der Sachverhalt bekannt war. Daß Boljahn die Bekanntschaft zwischen Lohmann und Bausenator Blase vermittelte – Blase erklärte inzwischen unter dem Druck der Ereignisse seinen Rücktritt –, bestreitet er nicht. Bisher befindet sich Boljahn in feiner Gesellschaft: Auch dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der CDU, Rechtsanwalt Kulenkampff, der die Verträge zwischen dem Staat und Lohmanns Tarnfirma abgeschlossen und Grundstücksverkäufe Lohmanns zu grotesk überhöhten Preisen beurkundet hatte, kamen keine Bedenken. Auch er will, wie Boljahn, erst durch die Presse erfahren haben, daß da etwas nicht stimmt. Noch liegt erst ein Bruchteil der inkriminierten Akten auf dem Tisch des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Kenner vermuten: „Die dicken Hunde kommen noch.“

Als Boljahn am Abend des dritten Verhandlungstages vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuß in den Zeugenstand gerufen wurde, waren die Straßen von Bremen plötzlich leer. „Boljahn ist dran“, riefen sich die Leute zu, und dann hingen sie wie Trauben um Rundfunkgeräte. Und als der Gewerkschaftschef, der SPD-Funktionär, der Aufsichtsratsvorsitzende der Neuen Heimat Bremen, nach seinem Beruf gefragt, das Wort „Angestellter“ wie eine Fanfare klingen ließ, da lachte eine ganze Stadt. Noch einmal kam Gelächter auf bei einem kurzen Dialog zwischen Boljahn und einem Ausschußmitglied. „Also müssen wir feststellen“, sagte der Mann vom Ausschuß, „als Aufsichtsratsvorsitzender hatten Sie mit Maklern nichts zu tun?“ Boljahn: „Nein.“ „Also dann als Fraktionsvorsitzender?“ Boljahn schwieg. Und der Ausschußvorsitzende Klein (CDU) stellte fest: „Manchmal ist ein Schweigen auch eine Antwort.“

Als „betroffener Zeuge“ vor dem Untersuchungsausschuß tanzt Richard Boljahn im Reigen derer, die nichts von Spekulationen, Transaktionen und Machenschaften bei Grundstückskäufen gewußt haben wollen; er gibt sich treuherzig und sagt: „Das weiß ich nicht, Herr Vorsitzender“ und „Ich verstehe diese Frage nicht“. Er verschanzt sich hinter dem beliebten „In meiner Eigenschaft als...“, verfilzt sich in der Fülle seiner Eigenschaften – es kostet ihn die letzten spärlichen Sympathien.