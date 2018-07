„Capriccio italiano“, von Edoardo Sanguineti. In diesem Prosastück, das zu den frappierendsten und wichtigsten Erscheinungen der neuesten Literatur gehört, finden wir uns mit einer literarischen Sprache konfrontiert, für die Alltagsrealitäten und Wahnwelten, Worte der Enthüllung und der Täuschung, das Wahrscheinliche und das Unmögliche, das, was wirklich zu sein scheint, und das, was uns verrückt vorkommt, nur die ständig wechselnde Vor- und Rückseite einunddesselben bilden, eines klarsichtig verwirrten Ichs und dessen unaufhörlicher Rede, die den Wahn so real erfaßt, wie ihr das Reale zum Wahn wird. Die Wand, die das trennt, das Reale und den Wahn, das Ich, das die Sprache.spricht, und die Sprache, die das Ich spricht, ist so dünn und durchlässig wie die Buchseite, auf deren Vorderseite wir die Rückseite durchschimmern sehen. Die Lektüre dieses Buches ist die faszinierende und enervierende Durchquerung eines extremen Sprach- und Bedeutungsterrains, wo wir in einem düsteren Licht beunruhigenden Klarheiten und Halluzinationen begegnen, die so verschlungen und vieldeutig sind wie die imaginative Reise des Erzählers und seiner Obsessionen und Phantasien, die sich in einer Welt der Korridore, Zellen, Höhlen, Irrwege, von sumpfigem Wasser, Blut, Regen, Nebel, Nacht und sexueller und emotionaler, in Form physischer Beschreibung, psychoanalytischer Zeichen und literarischer Symbole erscheinender Phänomene abspielt. Für eine richtige Lektüre ist die Zuhilfenahme von Kursbuch 3, vor allem der Texte von Michel Foucault und Christian Enzensberger, dringend empfohlen, (edition suhrkamp 284, Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 157 S., 3,– DM) Siegfried Schober

„Die Europamüden – Modernes Lebensbild“, Roman von Ernst Willkomm. „Europamüde“ waren viele in den Jahren ab 1820; schon in „Wilhelm Meisters Wanderjahren“ spielte dieses Thema eine Rolle. Der dem weiteren Umkreis des Jungen Deutschland zugehörige Autor des 1838 erstmals erschienenen Romans führt eine Galerie von Personen vor, die in der stickigen Atmosphäre von Bigotterie, Unfreiheit und Unnatürlichkeit des damaligen Deutschland dahinsiechen: „Unser über zivilisiertes Europa trägt nur noch Karikaturen“, ruft Bardeloh aus, der zynische und zerrissene Intellektuelle. Am Ende des weitschweifigen Briefromans bricht eine Gruppe von Menschen, die den Mut zu einem Neuanfang haben, nach Amerika auf: „Lebt wohl in Europa! Vom Ufer des Mississippi schreibe ich euch wieder.“ Als Beleg für das Thema Europamüdigkeit und Amerikahoffnung in der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts mag der Roman wichtig sein, lesbar ist er kaum noch: wortreich, sentimental und zugleich exal-:iert; seine Menschen wirken nicht wie lebendige Charaktere, und in der Verknüpfung ihrer Lebenswege wirkt die Schauer- und Schicksalsromantik penetrant nach. Leider ist auch das Nachwort von Otto Neuendorff recht oberflächlich. (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; 635 S., 28,– DM) Jörg Drews

„Erwarte Näheres unter vier Buchstaben“, Kleinanzeigen und Pressenotizen der Jahrhundertwende, herausgegeben von Emil Waas. Das ist das Komischste, was ich seit langem gelesen habe. Wer irgendwann einmal mit Journalistik zu tun gehabt hat, weiß ja, wie das mit Lokalberichten, Kleinanzeigen und Pressenotizen zu passieren pflegt. Ein Druckfehler, eine Zeilenverstellung, schon hängt am Altar der Semmelbeutel, und der Tormann ist nur durch einen kräftigen Schmuß zu überwinden. Ein fettes Schwein steht zum Verkauf – geheftet 4 M., fein gebunden 5 M. Über solche Scherze hinaus enthält die Sammlung Zeugnisse wahrer Volksmentalität, Futter für Zeitgeistforschung. Und diese verteufelte Sprache: Fräulein Pauline Wallert nimmt die Beleidigung wieder zurück, daß Auguste Röck ehrlich ist. Zeigt an Joh. Walter: „Ich wohne jetzt mir gegenüber.“ Wegen Umbau rasiert Oskar Grünmiz seine Kunden jetzt hinten. Diese Blütenlese aus deutschen Zeitungen umfaßt etwa zwei Jahrzehnte. Wollte doch Emil Waas ihr bald eine zweite folgen lassen, (dtv 569, Deutscher Taschenbuch-Verlag, München; 125 S., 2,80 DM) Martin Gregor-Dellin

„Verfahren eines Verfahrens“, von Michael Scharang. Erwägungen darüber, ob das Erzählen noch möglich sei, spielten in der literarischen Diskussion der sechziger Jahre eine bedeutende Rolle. Heute scheinen selbst solche Autoren mit dem Begriff Erzählung kokettieren zu wollen, die damals diese Möglichkeit strikt leugneten und mit ihren literarischen Hervorbringungen in der Tat demonstrierten, daß sie ihnen verschlossen war. Und sie tun es gerade dann, wenn es sich um Produkte handelt, die einst asketisch Texte hießen. Ich meine die literarische Richtung, an die man denkt, wenn der Name Heißenbüttel fällt. Unter seinem Schutz gedeihen bis heute jüngere Autoren, wie zum Beispiel der 1941 geborene Michael Scharang aus Österreich, deren Arbeit an der Sprache dann in der Reihe von Luchterhands Druck-Pretiosen herauskommt, wo dem Leser für den relativ hohen Preis die Genugtuung zugemutet wird, einem garantiert jungfräulichen Buch mit dem Federmesserchen zu Leibe rücken zu dürfen. Im Falle Scharangs entblättert er dann, was dem Altexperimentellen inzwischen als Erzählungen gilt: Wortkombination, Satzketten, konjunktivische Sprachbewegungen. (Luchterhand-Druck 5, Luchterhand Verlag, Neuwied; 94 S., 14,80 DM)

Helmut Salzinger