Alle Macht dem Vorstand – dieser Satz soll für die in Berlin ansässige Stiftung Warentest endlich einen neuen Sinn bekommen. Bisher lag und liegt manches im argen dort, wo für jährlich etwa vier Millionen Mark Steuergelder regelmäßig Produkte auf ihre Verbrauchstüchtigkeit getestet werden. Bisher kamen die Tests auf einem allzu umständlichen Wege zustande. Zu viele Gremien sorgten für Siebung der Pläne und Neutralisierung der Ergebnisse. Die Geschäftsführung, die zwar die ganze Arbeit machte, hatte jedoch keine Entscheidungskompetenz.

Das soll bald anders werden. Der künftige Vorstand soll hauptamtlich arbeiten und mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet werden. Er soll zugleich die Geschäfte der Stiftung führen. Der bisherige Vorstand soll die Funktion einer reinen Kontrollinstanz erhalten und „Verwaltungsrat“ heißen. Überdies soll es künftig nur noch ein einziges beratendes Gremium geben – das Kuratorium.

Es hat lange genug gedauert, bis der neue Satzungsentwurf fertig war. Der erste Änderungsentwurf änderte nämlich an den Kompetenzen des Vorstands nicht viel und war deshalb schon vor fast einem Jahr innerbetrieblich und beim federführenden Bundeswirtschaftsministerium auf Widerstand gestoßen. Nun sieht es so aus, als käme der neue – praktikablere – Satzungsentwurf zu spät, um noch am Anfang nächsten Jahres in Kraft treten zu können.

Dabei wäre es allerhöchste Zeit, die Geschäftsführung des Warentestinstituts endlich wirklich handlungsfähig zu machen. Nur dann wäre es zu akzeptieren, weitere Steuermillionen den halbamtlichen Testern längerfristig zuzusagen. izh