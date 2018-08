Gerhard Ahl, Leiter des Dortmunder Arbeitsamtes, hat eine Prämie für Einfallsreichtum redlich verdient. Der Beamte mit Phantasie hat dafür gesorgt, daß jetzt in Dortmund Deutschlands erste Arbeitsvermittlung in einem Kaufhaus (Kaufhof) eingerichtet wurde. Im „City-Büro“, wie man fortschrittlich die neue Zweigstelle der alten Behörde taufte, wurden in der ersten Woche 150 Hausfrauen mit einem Job bedient.

Goldfredo Gramignani, neuer Generaldirektor des italienischen Stahlriesen Italsider, beweist, daß auch Gewerkschaftsfunktionäre Firmenbosse werden können. Die zur staatlichen italienischen IRI-Gruppe gehörende Italsider zählt mit sieben Millionen Tonnen jährlicher Stahlproduktion zur Weltspitzenklasse der Branche. Gramignani begann seine Karriere nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in gewerkschaftlichen Organisationen. 1965 avancierte er zum Vize-Generaldirektor der Italsider.

Josef Neuberger, Justizminister von Nordrhein-Westfalen, zankt sich mit Bundesarbeitsminister Katzer darum, wen die Schuld dafür trifft, daß Deutschlands Gefängnisinsassen nicht sozialversichert sind. Katzer schiebt’s auf die Länderbehörden, denn die hätten mit der Einführung einer Art Zwangsarbeit die Sozialversicherung für Sträflinge verhindert. Neuberger ist da konträrer Ansicht. Die Länder, so sieht er es, versuchen seit Jahren, die Sträflinge „sozial zu versichern“. Doch das sei bislang am Arbeitsministerium gescheitert.