Inhalt Seite 1 — PS UND PARAGRAPHEN Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hotelgarage–Kofferraum inbegriffen

Während einer Geschäftsreise verwahrte Prokurist A. im Kofferraum seines Wagens eine wertvolle Uhrenkollektion. Er übernachtete in einem Hotel, das sich zur Unterstellung der Gästewagen einer Vertragsgarage bediente. Abends übergab Prokurist A. den Wagen mit allen Schlüsseln – einschließlich Kofferraumschlüssel – dem Hotelportier. Ein Angestellter der Vertragsgarage holte das Fahrzeug ab.

Während der Nacht wurde ein Teil der Uhrenkollektion gestohlen. Der Kofferraum war offenbar mit dem regulären Schlüssel geöffnet worden, der Schaden betrug 28 000 Mark. Der Diebstahl erwies sich als unaufklärbar. Die Schadenersatzklage der Uhreneigentümer gegen den Hotelbesitzer blieb in zwei Instanzen erfolglos. Der Bundesgerichtshof hob beide Urteile auf und verwies die Sache zur Neuentscheidung zurück.

Er entschied, daß in diesem Fall zwischen Hotel und Gast ein Verwahrungsvertrag über die nächtliche Unterbringung des Wagens zustande gekommen sei. Derartige Verwahrungsverträge erstreckten sich „auch auf den Inhalt des Kraftwagens einschließlich des Kofferraums!“

Die Ersatzpflicht des Hoteleigentümers entfalle nur, wenn er positiv nachweisen könne, daß er oder sein Personal keine Schuld am Verlust der Sachen habe. Der nur negative Nachweis allgemeiner Sorgfaltserfüllung genüge dagegen nicht. Die Ersatzpflicht werde sich in der Regel nur dann mindern oder ganz entfallen, wenn den Gast am Abhandenkommen der Sachen ein nicht unerhebliches oder überwiegendes „Mitverschulden“ treffe. Ob die Übergabe des Kofferraumschlüssels an den Hotelportier als „Mitverschulden“ zu werten sei, hänge von den Umständen, insbesondere vom Zuschnitt des Hotels ab. Von guten Hotels dürfe erwartet werden, daß sie die Wagen der Gäste während nächtlicher Garagenunterstellung hinreichend sicherten. Das gelte verstärkt dann, wenn das Hotelpersonal mit wertvollem Wageninhalt rechnen müsse. Ein auf dem Garagenschein vorgedruckter Haftungsausschluß befreie dann nicht vom Schadenersatz, wenn dem Gast der Schein nicht bei Wagenübergabe ausgehändigt werde und auch kein mündlicher Hinweis erfolge (BGH I ZR 18. 67).

Anmerkung: Auf die sogenannte „Gastwirtshaftung“ kann sich der Hotelgast bei Wagendiebstählen seit April 1966 nicht mehr berufen. § 701 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmt jetzt, daß sich „die Ersatzpflicht... nicht auf Fahrzeuge (und) Sachen, die im Fahrzeug belassen worden sind“, erstreckt. Voraussetzung der Haftung ist daher immer ein ausdrücklicher oder stillschweigender Verwahrungsvertrag.

Gebremste Autohändler