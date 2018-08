In Brüssel sind die harten Bandagen mit Samthandschuhen vertauscht worden. Die Vertreter aller Mitgliedstaaten bemühen sich offensichtlich, möglichst keinen der Partner zu verstimmen. Der Beschluß der sechs Länder und der Europa-Kommission über die „Ausnahmsweise“ – Genehmigung des bis 1974 gültigen russischfranzösischen Handelsvertrages ist das jüngste Beispiel dafür. Paris darf dieses Rahmenabkommen über das Ende des laufenden Jahres hinaus gelten lassen, obwohl eigentlich kein EWG-Staat das Recht hat, vom 1. Januar 1970 an noch bilaterale Handelsverträge zu schließen.

Die sechs Mitgliedstaaten der EWG haben es nun schon seit Jahren verstanden, die seit 1963 von Brüssel geforderte gemeinsame Handelspolitik hinauszuzögern. Doch gemeinsame Regeln werden nun wirklich unumgänglich, weil sonst die Zollunion im Innern nicht funktioniert. Die französische Regierung muß deshalb zusichern, daß sie das Rahmenabkommen mit Moskau nur mit Billigung der Partner und der Kommission mit Kontingentlisten und anderen Ausführungsbestimmungen ausfüllt.

Die EWG-Partner und die Europa-Kommission dürfen jedem der „Sechs“ in seine handelsvertraglichen Abmachungen mit der übrigen Welt hineinreden – auch mit dem Osten. Dafür liefert das sowjetisch-französische Abkommen nun den Präzedenzfall. Illusionisten in Bonn, Paris und Rom, die noch immer davon träumen, Osthandel als Mittel der Politik ohne die EWG treiben zu können, sehen sich in ihren Hoffnungen getäuscht. hb