Ich stehe auf dem Gang und warte. Ich gehöre nicht mehr dazu. Die anderen trotten lustlos zur Arbeit. Sie schauen mich an und denken: „Der geht...“ In ihren Augen sehe ich, wie sie sich vorstellen, an meiner Stelle auf dem Gang zu warten – entlassen zu werden...

Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Seit zweieinhalb Jahren warte ich auf diesen Morgen, den Morgen der Entlassung. Ich habe mir immer vorgestellt, ich müßte irgendwie zerspringen vor Freude. Ich zerspringe nicht – mir ist hundeelend.

Da gehen sie, mit denen ich Jahre geteilt habe. Zur Arbeit. Tom – sieben Jahre. Dieter – fünf Jahre. Horst – lebenslänglich ...

„Kommen Sie, jetzt werden Sie rausgeschmissen...“ Der Beamte grinst. Ich grinse zurück. Wir steigen die Treppen hinunter. Er trägt den Karton mit meinen Büchern. Soll ich das nett finden?

Der Kammerbeamte legt mir meine Klamotten auf den Tisch. Ich ziehe mich an, betrachte mich im Spiegel, unterschreibe. Es ist mir egal, was ich unterschreibe. Ich stehe an der Torwache, in meinem Anzug, warte auf das Taxi in die Freiheit – von der ich in langen Nächten geträumt habe.

Solange ich warte, fühle ich mich noch gefangen. Wann endlich kommt das Taxi? Was wird es kosten? Knapp fünfzig Mark habe ich in der Tasche. Fünfzig Mark nach zweieinhalb Jahren Arbeit...

Das Taxi. Wir fahren. Der Taxifahrer versucht freundlich zu sein. Es ist widerlich. Es wäre mir lieber, er würde mich anschreien: „Euch Scheißkerle müßte man alle vergasen...“ Das käme mir ehrlicher vor.