Zwölf Prozent weniger Tote auf deutschen Straßen im ersten Jahresdrittel 1969! Und 7,3 Prozent weniger Verletzte! Diese Vergleichszahlen zum Vorjahr veröffentlichte jetzt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Weniger Tote, aber – kein Grund zum „Triumph über den Verkehrstod“. Auch zwölf Prozent weniger sind noch 3949 Menschen. Soviel wohnen in einer deutschen Kleinstadt, in Viechtach zum Beispiel, im Bayerischen Wald.