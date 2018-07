Schon als Schüler verstand er es, sich gegenüber seinen Vorgesetzten zu behaupten und sich durchzuschlagen. Als einmal seine Versetzung gefährdet war und von einer letzten Arbeit abhängig gemacht werden sollte, ihm jedoch diese Arbeit danebenging, trat er gewissermaßen die Flucht nach vorn an. Er strich sich noch einige Fehler mehr an, die gar keine waren, und beschwerte sich dann beim Lehrer, daß ihm zu viele Fehler angestrichen worden seien. Der Lehrer gestand ihm das zu, gab ihm eine bessere Note, und die Versetzung war gerettet. Auch später hat er manchmal um eines Zieles willen die Dinge verdreht.

Doch war er zugleich mutig genug, die Wahrheit zu sagen. Als sein Land in einem Krieg stand, sollte der Siebzehnjährige über das Thema „Dulce et decorum est pro patria mori“ einen Aufsatz schreiben. Während sich seine Umgebung noch einem allgemeinen Siegesrausch hingab, schrieb er:

,,Der Ausspruch, daß es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied vom Leben fällt immer schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld, am meisten gewiß jungen Menschen in der Blüte ihrer Jahre. Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor zu reden, und auch dies nur, solange sie sich weitab von der letzten Stunde glauben. Tritt der Knochenmann aber an sie selbst heran, dann nehmen sie den Schild auf den Rücken und entwetzen, wie des Imperators feister Hofnarr bei Philippi, der diesen Spruch ersann.“

Wegen dieses Aufsatzes wollte man ihn von der Schule werfen. Doch gelang es einem Lehrer, ihn zu retten, indem er den Aufsatz als Elaborat eines verwirrten Schülergehirns bezeichnete. Seine pazifistische Haltung hat er sein ganzes Leben beibehalten. Aber nicht nur wegen seines Pazifismus blieb er vielen über seinen Tod hinaus ein Ärgernis.

Ihm ging es immer um die Sache, nicht um seine persönlichen Belange. Persönlich war er von auffallender Bescheidenheit, im Umgang mit anderen zurückhaltend, fast schüchtern, dabei immer sehr höflich und freundlich. Die Freundlichkeit hat er – wie vor ihm Hölderlin und Stifter – immer wieder als ethischen Wert proklamiert. Doch hatte seine „finstere Zeit“ nichts mehr gemein mit biedermeierlicher Idylle, und er klagte: „Ach wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein ...“

Seine Bescheidenheit zeigte sich auch in seinem äußerlichen Lebensstil. Obwohl er – nach einem nicht zu Ende geführten Medizinstudium – weltberühmt wurde und schließlich zu viel Geld kam, trieb er keinerlei Luxus, sondern lebte sehr einfach. Er liebte es nicht, Aufsehen zu machen. Vielleicht wollte er – zumindest in den langen Jahren des Exils – möglichst unentdeckt bleiben; auch im Exil war er nicht immer gern gesehen.

Wie ihm sein Äußeres ziemlich gleich war, so auch das Aussehen seiner Autos. Der Fünfunddreißigjährige fuhr ein uraltes Fordmodell, das – so beschrieb es ein Freund – „man noch ankurbeln mußte, worauf es, wenn es überhaupt ansprang, heftig zu zittern anfing. Aber ihm war es völlig Untertan und gehorchte ihm trotz Altersschwäche“. Vom Boden waren nur noch Reste vorhanden, so daß man unter sich die Straße sah. Alle Autos, die er besaß, sahen schon nach kurzer Zeit so aus, als habe er sie von einem Autofriedhof geholt. Weil er sich höchst ungern bewegte, benutzte er das Auto auch bei kürzesten Entfernungen. Selbst Strecken von nur fünfzig Metern ging er nicht zu Fuß. Vielleicht hat er mit seiner körperlichen Trägheit, die in krassem Widerspruch zu seiner geistigen Aktivität stand, zu seinem verhältnismäßig frühen Tod – er starb an einem Herzinfarkt – beigetragen.