Chance für Sitzenbleiber

Als erstes Bundesland gibt Hessen allen Sitzenbleibern vom siebenten bis zum neunten Schuljahr eine Chance. Sie können am Ende der Ferien vor einer Prüfungskommission beweisen, daß sie nachgeholt haben, was sie während des Schuljahres versäumt hatten. Gelingt ihnen der Nachweis, wird die Nichtversetzung rückgängig gemacht. Das Kultusministerium hat dreiwöchige Ferienkurse eingerichtet. Aber auch wer privat gebüffelt hat, wird zur Rehabilitierung zugelassen.

„Hasch“-Yourself

Die Gendarmerie von Paris hat Anweisung, einen prüfenden Blick auf alle Vorgärten zu werfen. Der Fall eines 43jährigen Algeriers lenkte ihre Aufmerksamkeit auf einen Umstand, der bislang sozusagen im Verborgenen blühte: Zwischen Radieschen und Vergißmeinnicht hätte der listige Nordafrikaner indischen Hanf angepflanzt, genug für die Herstellung von 15 Kilogramm Haschisch. Nun argwöhnt die Polizei mit Recht, daß auch noch andere Gartenfreunde Spaß an dem gewinnverheißenden Eigenbau gefunden haben könnten.

Der Tote trank Bier

Die Trauergäste waren pünktlich, nur der Tote ließ auf sich warten. Als weder er noch seine nächsten Angehörigen erschienen, dämmerte es den Wartenden auf dem Friedhof, daß sie einem schlechten Scherz aufgesessen waren. Der „Verstorbene“, ein junger Bauarbeiter aus Püchersreuth in Bayern, hatte in einer selber aufgesetzten Todesanzeige sein plötzliches Ableben vorgetäuscht. Während die Freunde in der Sommerhitze schwitzend auf dem Friedhof warteten, saß der Spaßmacher bei einem kühlen Hellen.