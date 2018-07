Inhalt Seite 1 — Allmächtige Wissenschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gabriel Laub

Jedes Jahrhundert hat seinen Glauben – der Gott unserer Zeit heißt „Wissenschaft“. Man glaubt an die Wissenschaft und an alles, was sich als Wissenschaft darstellt. Man behauptet zwar, daß man sich von Beweisen überzeugen lasse, in Wirklichkeit glaubt man jedoch aufs Wort, wenn das Wort nur entsprechend „wissenschaftlich“ formuliert ist – wer vermag schon die Beweise nachzuprüfen? Die einzigen, die nicht so leicht an wissenschaftliche Offenbarungen glauben, sind die Wissenschaftler; aber das war doch bei Priestern anderer Götter auch schon der Fall.

Man glaubt an nichts, was keine wissenschaftliche Bestätigung besitzt. Selbst die eigene Existenz muß man mit Mitteln der historischen Wissenschaft – mit Dokumenten – beweisen. Wer sich mit keinem Dokument ausweisen kann, existiert nicht, soll er auch tausendmal mit der eigenen Hand auf den eigenen Körper zeigen; solch ein unwissenschaftliches Argument nimmt niemand an.

*

So haben die Wissenschaftler viel Arbeit, weil sie auch Dinge, die selbstverständlich und aus einfacher menschlicher Erfahrung klar sind, erforschen und bezeugen müssen. Als ich vor Jahren in Prag noch als Simultan-Dolmetscher tätig war, habe ich auf wissenschaftlichen Veranstaltungen solche Arbeiten übersetzt, zum Beispiel den Beitrag einer Gruppe von jungen Ärzten. Sie hatten nach langem Forschen bewiesen, daß es medizinisch begründet sei, in der Schulpause die Fenster zu öffnen. Oder: Ein Ingenieur bewies in einer genauen mathematischen Arbeit, daß es ungünstig sei, in ein Kugellager Sand zu schütten.

Damals glaubte ich, daß so was nur in einem sozialistischen Lande möglich sei, wo der Staat die gesamte Forschung bezahlt. Doch dann habe ich einen einstündigen Vortrag eines Mitgliedes der Royal Society of Medicine, eines Lords, gehört: Er bewies wissenschaftlich überzeugend, daß eine gute Betriebskantine nicht nur schmackhaftes Essen, sondern auch ein angenehmes und ästhetisches Milieu bieten müsse.

*