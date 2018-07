Inhalt Seite 1 — „Camel“ liegt vorn Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den nächsten Wochen werden Deutschlands Raucher eine Zigarettenwerbung erleben, die „alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird“. Das Haus Neuerburg hat für seine Jubelmarke „Camel“ eine neue Kampagne ausgeheckt.

Die Werbung für die „Camel“ (Young & Rubicam) bereitete, Deutschlands seriösen Zigarettendrehern schon in der Vergangenheit einiges Kopfzerbrechen. Haus Neuerburg brach ein Tabu. Man warb mit einem Zigaretten-Preisausschreiben („Welche? ist das Camel Kamel?“) Erster Preis: fünf Kamele, in Beirat abzuholen.

Die Konkurrenz sah in dem Preisausschreiben eine „Verwilderung der Sitten“. Mit einer einstweiligen Verfügung sollte der Kamel-Quiz gestoppt werden. Doch vor dem Kadi war der Konkurrenz kein Erfolg beschieden.

Die „Camel“ wurde im Juli 1968 auf dem deutschen Markt eingeführt. Sie war eine von 25 neuen Marken, mit denen die Zigarettenfabrikanten im vorigen Jahr die Raucher umwarben – sie wurde als einzige ein durchschlagender Erfolg.

Schon im Dezember wurden 76 Millionen Stück verkauft. Und im Mai 1969 übertraf der Monatsabsatz erstmals die 100-Millionen-Grenze. Damit zählt „Camel“ zu den etablierten Marken.

Von Monat zu Monat steigen die Absatzzahlen weiter. 162 Millionen waren es im Juli. Bis zum Jahresende will Neuerburg monatlich 235 Millionen „Camels“ unter die Raucher bringen.

Für das Haus Neuerburg, eine der ältesten deutschen Zigarettenfabriken, kam der Senkrechtstart der „Camel“ gerade zur rechten Zeit. Seit Einführung der Filterzigarette auf dem deutschen Markt will es nicht mehr so recht klappen. Von den 15 Prozent Marktanteil in den fünfziger Jahren blieben Ende 1968 gerade noch knapp drei Prozent.