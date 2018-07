Der Krieg ist vorbei, und ich muß über eine Zeit berichten, die weit in der Geschichte zurückliegt. Ist es eine Woche her oder gar zwei Wochen, als der letzte Sturm über uns hinwegbrauste und uns seltsam unbeeindruckt ließ? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte – nicht sehr viel.

Ich hatte mir zwar nicht vorgestellt, daß ich wie eine etwas zerzauste Britannia an der Spitze meiner Rohrbacher den Siegern entgegenmarschieren, die englische Flagge schwenken und dabei trompeten würde: „Nicht schießen, wir sind Freunde!“ Ein bißchen dramatischer hatte ich es mir aber doch gedacht, als ganz allein an der Straßenkreuzung in Schönenbach zu stehen, auf eine zerknüllte Schachtel „Lucky Strike“ zu starren und dabei zu mir selbst zu sagen: „Jetzt ist es soweit. Es ist zu Ende – der Krieg ist vorbei.“ Die leere Schachtel lag neben der Straße, und ich wußte, daß alliierte Truppen vorbeigekommen sein mußten.

*

Mittlerweile näherte sich der Krieg Rohrbach mit jedem Tag mehr, nicht nur der schon bekannte Luftkrieg mit all seinen Schrecken, sondern der Krieg der Wehrmachtsberichte, der Krieg der Soldaten – eine uns bisher noch unbekannte Erfahrung. Als Hitler während der Ardennenoffensive seine letzten Reserven in den Kampf warf, war noch einmal eine Pause eingetreten; aber es ließ sich nicht bestreiten, daß sich nun die Flut heranwälzte, und irgendwann in naher Zukunft würden wir von der großen Welle der Eroberung überrollt werden und alles aufbieten müssen, um, wie der Phönix aus der Asche, auf der anderen Seite wieder aufzusteigen.

Unser Lokalblatt veröffentlichte noch einen kaum lesbaren Verzweiflungsaufruf zum letzten, fanatischen Widerstand, der wie aus einer anderen Welt zu kommen schien, dann gab es den Geist auf. Kein Papier, keine Druckerschwärze, vielleicht auch kein Redakteur mehr, jedenfalls hatte der „Schwarzwaldbote“ sein Leben ausgehaucht. Nur der Rundfunk erinnerte uns daran, daß irgendwo weit weg immer noch eine deutsche Regierung ihres Amtes waltete.

Das Dorf veränderte allmählich sein Aussehen, wenn auch kaum seinen Charakter, denn die Bauern ließen sich von dem nahenden Ungewitter nicht aus dem ruhigen Gleichmaß ihres Lebens bringen, das einzige gesunde Element in einer verrückt gewordenen Welt. Trotz der plötzlich vom Himmel herabstoßenden Jagdbomber und des fernen Geschützdonners rief die Kirchturmglocke noch immer zur Messe. Die Felder mußten bestellt, die Kühe gemolken, das Vieh gefüttert werden. Der Lärm, das Treiben, das Hin und Her ankommender und wieder abziehender Soldaten schienen nichts als flüchtiges Schattenspiel vor den Kulissen ewiger Wirklichkeit.

Seitdem sein Regiment sich für sein Verbleiben zu interessieren begonnen hatte, hatte Peter nach einem Versteck in den Wäldern gesucht. Er war nur nachts unterwegs. Säcke, Bettzeug, Proviant; wir hatten damit gerechnet, daß er fliehen mußte, und wir hatten unsere Pläne geschmiedet. Wir waren zu dem Schluß gekommen, Peter solle sich allein im Wald verstecken.