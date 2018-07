Wir müssen Ihre Frau leider durchsuchen“, sagt der Zollbeamte zu einem älteren Ehepaar.

„Damit vergeuden Sie nur Ihre Zeit“, erwidert der Mann, „ich habe das schon lange vor Ihnen getan und noch nie etwas Interessantes an ihr entdeckt.“

Nach Mitternacht klingelt beim Dorfpfarrer das Telephon. „Hallo“, sagt eine weibliche Stimme, „ist da die Bahnhofswirtschaft? Bitte schicken Sie doch noch zehn Flaschen Bier zu Müllers in den Talweg.“

„Tut mir leid, Frau Müller“, unterbricht der Pfarrer, „hier ist nicht der Bahnhofswirt, sondern der Pfarrer Ihrer Gemeinde.“

„So, so, das ist ja sehr interessant“, antwortet die Dame spitz, „können Sie mir mal sagen, was ein Pfarrer um diese Zeit noch in einer Kneipe zu suchen hat?“