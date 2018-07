Der französische Aktienindex stieg in diesem Jahr von 69,7 bis auf 86,6 unmittelbar vor der Abwertung des französischen Franc. Das ist ein Plus von annähernd 24 Prozent. Inzwischen ist er noch weiter geklettert. Wenn nicht alles täuscht, werden in diesem Jahr die französischen Aktien das internationale Börsenrennen gewinnen.

Der Anstieg der französischen Kurse hat sich nicht in gerader Linie vollzogen. Ende Mai betrug das Kursplus 30 Prozent. Im Juni fiel der Index um 11 Prozent zurück. Das Hin und Her ist leicht erklärbar. Bis Mai wurde die Tendenz an der Pariser Börse von der konjunkturellen Expansion bestimmt, entscheidende Impulse kamen von der Verschlechterung der inneren und äußeren Währungslage, insbesondere von der Sorge vor einer Abwertung des Franc, die zu einer allgemeinen Flucht in die Sachwerte führte.

Mit der neuen französischen Regierung kehrte Vertrauen in den Franc zurück. Ihre deflationistische Politik löste auf breiter Front Aktienverkäufe aus. Die Kapitalanleger stellten sich auf einen harten Deflationskurs ein. Nur die scharfe Devisenwirtschaft in Frankreich verhinderte eine weitere Kapitalflucht. Selbst den Experten fiel es zuletzt schwer, günstige Prognosen für französische Aktien zu stellen.

Mit der Franc-Abwertung ist für die Kapitalanleger eine völlig neue Situation entstanden. Die französische Regierung fühlt sich stark genug, der Bevölkerung eine so harte Belastungsprobe – wie es nun einmal eine Abwertung ist – zumuten zu können, um damit eine rasche Gesundung der Wirtschaft herbeizuführen.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Anleger in der Bundesrepublik? Zunächst einmal eine schmerzhafte. Wer französische Aktien besitzt, sie veräußert und den Erlös in Mark umtauschen will, bekommt 12,5 Prozent weniger als vor der Abwertung. Durch die Kurssteigerungen der letzten Tage hat sich der Abwertungsverlust jedoch schon verringert.

Wer französische Aktien an deutschen Börsen erworben hat – hier werden sie in Mark notiert –, brauchte einen Abwertungsverlust von vornherein nicht zu befürchten. Die in Mark notierten Kurse lagen im Durchschnitt um 15 bis 20 Prozent unter den Pariser Kursen (in Francs notiert). Damit war die Abwertung (oder die Aufwertung der Mark) bereits vorweggenommen worden.

Die unterschiedlichen Kurse sind eine Folge der französischen Devisengesetzgebung, die es untersagt, an ausländischen Börsen erworbene Aktien (unter Berücksichtigung eines Stichtages) in Frankreich wieder zu veräußern. Franzosen dürfen an ausländischen Börsen keine französischen Aktien erwerben. Auf diese Weise entstanden völlig getrennte Märkte, mit der Folge, daß die Frühjahrs-Inflationshausse nur den an den französischen Börsen gehandelten Papieren zugute kam.