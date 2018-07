Inhalt Seite 1 — Karlchen und die Nackten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei Karlchen hinter der Bar hängt ein Buch an der Kette: Nachschlagen erlaubt, Mitnehmen verboten. Aber wer ist Karlchen, und was hat er mit dem Buch zu tun?

Karlchen, Deutschlands wohl bekanntester und wahrscheinlich auch beliebtester Barmixer, ist gleichsam die legendäre Zentralgestalt des legendaren Dolce vita germanischer Spielart im berühmt-verruchten Kampen.

Und das Buch? Darin steht über Karlchen und seine Wirkungsstätte, das „Gogärtchen“: „Hier orientiert man sich, wer da ist, wer fehlt, was los ist, was sich seit dem letzten Mal veränderte, hier erfährt man, wer welcher Clique gerade vorsteht, wer eigentlich zu wem gehört und, die Mädchen besonders betreffend, welches zu wem schon oder noch nicht oder schon wieder gehört.“

So witzig wie diese Passage ist der Text nicht überall, aber immerhin ist den beiden bundesdeutschen Ciceronen, Walter Stahl und Dieter Wien, die schon einige Stadtlandschaften durchforscht und in ihren „Von-7-bis-7“-Führern minuziös dargestellt haben, mit ihrem Erkundungsausflug nach Sylt ein sommerlicher Treffer gelungen. Schon die junge Blondine auf dem Einband des Büchleins signalisiert Sylter Vielfältigkeit: Sie gibt sich optisch zwiespältig – die eine Seite „ohne“, die andere in züchtiger Textilverhüllung.

Entgegen einem Mißverständnis, das gerade bei „Kampianern“ weit verbreitet ist, besteht die nördlichste Nordseeinsel durchaus nicht nur aus Kampen. Ihre 32 000 Fremdenbetten nahmen im Jahre 1968 nicht weniger als 200 000 Kurgäste auf. Auch dies erfährt man im „Sylt von 7 bis 7“, aber ansonsten ist von Betten gar nicht so viel die Rede, wie Titel und Thema vielleicht erwardie Rede, könnten.

Der weitaus größte Teil des Bandes ist mit gastronomischen Analysen angefüllt. Und das ist gewiß gut so. Denn es mag interessant sein zu erfahren, daß – „sofern nicht totale Flaute dem Meer einen Hauch mediterraner Glätte verleiht – etwa 120 Wellen in zehn Minuten an den Strand rollen“. Aber nützlicher noch ist zu wissen, wo man was zu welcher Qualität und für welchen Preis konsumieren kann. Und der Verlag (Falk-Verlag, Hamburg) hat recht, wenn er in einem griffigen Werbeslogan darauf hinweist, daß jedes der Büchlein dieser „Von-7-bis-7“-Serie billiger ist als ein oder zwei Whiskys an der falschen Bar. (Der Sylt-Führer kostet 8,60 DM.)

Die Informationen über all die Insel-Stätten, da gegessen und (zuweilen mehr) getrunken wird, sind reichhaltig – und werden auf eine nicht uncharmante Weise angereichert durch knappe Skizzierungen des jeweiligen Lokal-Kolorits. Doch sind die Autoren bei ihren Streifzügen über die Insel offenbar so guter Laune gewesen, daß sie die Elle der Kritik zuweilen in ihren Strandtäschchen vergessen haben.