Von Ben Witter

Die Fähre von Dagebüll nach Amrum transportiert zweiunddreißig Autos; Sportwagen sind nicht darunter. Sechs Herren tragen Pudelmützen, elf Hüte, und der Rest ist ohne Kopfbedeckung. Elf Damen haben weiße Mützen auf, und vierzehn lange Hosen für die Reise gewählt, aber Steghosen den Vorzug gegeben. Einundzwanzig Passagiere trennen sich während der Überfahrt nicht von ihren Photoapparaten und sechs photographieren.

Im Hafen von Wittdün auf dem Südhaken Amrums legt die Fähre an. Von hier ging früher die Inselbahn nach Norddorf, jetzt fahren Busse dorthin. Bevor man einsteigt, blickt jeder noch einmal auf die See, die Halligen und die Fähre.

„Wenn Sie ein Zimmer haben wollen, gehen Sie ins ‚Hotel Hüttmann‘“, empfiehlt der Busschaffner, „sagen Sie, ich hätte Sie geschickt. Wir arbeiten hier alle Hand in Hand.“

In der Hauptstraße von Wittdün steht ein Eckhaus mit eingeschlagenen Fensterscheiben. Die anderen Häuser sind heil und sauber, neue sind selten.

Links liegen die Dünen. Ich höre, daß sie fünfzehn Kilometer lang sein sollen. Der Bus hält in Norddorf. Im Hotel Hüttmann ist kein Zimmer mehr frei. Ich bin mit dem Kurdirektor verabredet und suche dessen Mitarbeiter. Er hatte mir am Telephon gesagt: „Sie finden bestimmt ein Zimmer.“ Der Mitarbeiter ist zu Hause und stapelt Wäsche in einen Korb. Er hat seinem Chef nicht gesagt, daß ich komme; der Chef hat zuviel zu tun, und um halb drei ist Gemeinderatssitzung. „Mein Mann hat sich eine Stunde hingelegt“, sagt des Kurdirektors Frau, „er ist immerhin schon siebzig, und um halb drei ist Gemeinderatssitzung. Können Sie nicht an einem anderen Tag wiederkommen?“ Ich sage: „Vielleicht paßt es Ihrem Mann um halb fünf. Ich bin dann in der Kurverwaltung.“ Sie will es ihm bestellen.

Belegt ist auch das neue Hotel „Wellkimmen“. Ich bestelle eine Scholle. Sie ist nicht zu groß, die Kartoffeln schwimmen in Butter, und preiswert ist sie. Ein Tonbandgerät läuft. Die Bandaufnahme wurde von einer Schallplatte gemacht. Sie muß einen Riß gehabt haben. Der Kellner winkt zum Büfett. Ihn stört es.