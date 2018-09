Von Bernhard Voigt

Als die Türken im Jahre 1453 Konstantinopel belagerten, führte man in der Stadt eine leidenschaftliche Diskussion über das Geschlecht der Engel. Die heutige Misere des Sozialismus in Italien erinnert an diese historische Episode. Während von allen Seiten die Feinde den Generalangriff vorbereiten, lähmt im sozialistischen Lager ein erbitterter Streit über die größten Nichtigkeiten jeden Verteidigungswillen – ganz zu schweigen von der Fähigkeit zum eigenen entschlossenen Angriff.

Italiens Sozialisten sind nach der letzten Sezession von Anfang Juli dieses Jahres in drei Parteien gespalten. Am weitesten links steht die „Sozialistische Partei der proletarischen Einheit“, die im Parlament über 23 Abgeordneten- und 14 Senatssitzei verfügt. Nach wie vor die relativ stärkste Kraft bildet die einst von Pietro Nenni geführte „Sozialistische Partei“ mit ihren 62 Abgeordneten und 36 Senatoren. Den sozialdemokratischen Flügel schließlich bildet die „Sozialistische Einheitspartei“, zu der sich 29 Abgeordnete und zehn Senatoren bekennen. In jeder der drei Parteien gibt es außerdem noch verschiedene Unterströmungen. Allen gemeinsam scheint weniger ein klarer Wille zur sozialistischen Tat als vielmehr ein nicht zu unterdrückender Hang zu Haarspalterei und politischer Sektenbildung zu sein.

Von Anfang an war die Geschichte des Sozialismus in Italien durch zwei Erscheinungen gekennzeichnet: Durch die spontane Aufnahme und Verbreitung der sozialistischen Ideen in allen Volksschichten, besonders aber in der geistigen Elite des Landes, und durch die organisatorische Ohnmacht einer Bewegung, die trotz ihrer tiefen Verwurzelung im Volk bisher noch nie eine wirklich staatstragende Kraft zu entfalten vermochte. Ezio Vigorelli hat vor siebzehn Jahren für diesen Widerspruch den Satz geprägt: „Der Italiener ist Sozialist und weiß es nicht.“ Treffender noch wäre: Er ist Sozialist und weiß nichts damit anzufangen.

Der Sozialismus hatte im ausgehenden 19. Jahrhundert mit der Gewalt eines Orkans von der italienischen Jugend geistig Besitz ergriffen. In seiner „Geschichte Italiens“ vergegenwärtigt Benedette Croce die Stimmung um 1890: „Wenn man die Intelligenz jener Zeit Revue passieren läßt, muß man zu dem Schluß kommen, daß zwar nicht alle, die zum Sozialismus kamen, auserwählte Geister waren (denn auch diese Mode zog wie jede andere Menschen allerart an), aber daß fast alle hervorragenden Köpfe der jüngeren Generation zu ihm strebten. Es galt als sicheres Zeichen von Inferiorität, wenn jemand vom Sozialismus unberührt und ihm gegenüber gleichgültig blieb oder ihm gar hartnäckig feindlich gegenüberstand. Die Aufnahme des marxistischen Sozialismus in Italien und die Gärung, die er erzeugte, bedeuteten Heilung und Wiederaufbau, bessere Entwicklung und größere Vertiefung. Sie erfüllte die italienische Kultur wieder mit Inhalt, hielt sie im Zerfließen und Fallen auf, und gab ihr ein Rückgrat.“

Ein Philosoph und ein Journalist waren die Väter der ersten, im Jahre 1892 gegründeten sozialistischen Partei: der Süditaliener Antonio Labriola, der aus der neapolitanischen Philosophie-Schule hervorgegangen war, und der Lombarde Filippo Turati, der als Leiter der Zeitschrift „Critica Sociale“ die marxistischen Ideen als erster verbreitet hatte. Beide waren sie im orthodoxen „deutschen“ Sinne keine reinen Marxisten. Labriola war ein viel zu kritischer Geist, um ein Orthodoxer sein zu können. Er bemühte sich mehr um die Auslegung und Verbesserung der orthodoxen Lehre als um deren Verwirklichung. Turati wiederum konnte seinem ganzen Herkommen nach kein blinder Marxist werden. Er war ein lombardischer Demokrat, ein Dichter und Sozialapostel, den das kommunistische Manifest faszinierte, der aber wahrscheinlich niemals ganz an die marxistische Doktrin geglaubt hat. Die „sozialistische“ Überzeugungskraft, die von ihm ausging, entsprang mehr seiner Menschlichkeit, seiner Ehrenhaftigkeit, seiner Konzilianz.

Beide waren nicht bereit, dem Sozialismus das individuelle kritische Denken zu opfern. Man leistete zwar den Parolen vom „Klassenhaß“ und von der „Diktatur“ Lippendienst, aber man war weit davon entfernt, sie wirklich zum Maßstab eigenen Handelns zu machen. Trotz aller Verbotsbeschlüsse der ersten Parteikongresse ließen sich beispielsweise die italienischen Sozialisten der Frühzeit niemals daran hindern, die Reitkunst zu pflegen, wenn sie über die nötigen Mittel verfügten, um sich im Duell zu schlagen. So ideologisch irrelevant das sein mochte, es warf doch ein bezeichnendes Licht auf den Individualismus dieser neuen Marx-Jünger.