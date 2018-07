Ein Amerikaner in London betreibt eine Arbeitsvermittlung, die von offiziellen Stellen als rückschrittlich und schlicht verrückt bezeichnet wird. George Egee, er besitzt auch eine Import- und Exportfirma, vermittelt interessierte Peers des englischen Adels an englische Exportfirmen.

Der Amerikaner hält seine Tätigkeit weder für rückschrittlich noch für verrückt. „Wenn mehr Peers in den Briefköpfen englischer Exporteure auftauchen, so sagt er, „dann werden die Engländer auch mehr exportieren.“

Danach strebt England. Mehr zu exportieren, um die Zahlungsbilanz zu entlasten, ist das erklärte Ziel der Regierung.

Die Peers, die Egee vermittelt, müssen von Exportgeschäften und auch von Wirtschaft ganz allgemein nichts verstehen. Sie müssen nur adelig sein.

Bevorzugt werden allerdings Peers, deren Namen mit einen Landstrich verbunden sind. Egee: „Wenn in Frankreich jemand einen Brief vom Duke of Blankshire bekommt, dann wird er sich gewiß große Dinge vorsteller.“

Über einen Mangel an interessierten Peers hat Mr. Egee eigentlich nicht zu klagen. Bevor er sein Geschäft richtig begann, verhandelte er bereits mit elf durchaus interessierten Peers. Auch einige Exportfirmen hatten bereits besondere Wünsche angemeldet.

Eine Firma, die Golf-Ausrüstungen produziert, stellte Mr. Egee allerdings vor eine schwierige Aufgabe. Man verlangte einen Adeligen, der wegen seines ausgezeichneten Golfspiels wohlbekannt ist. of