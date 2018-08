Westdeutschlands größter Rohstofferzeuger, die Chemischen Werke Hüls AG in Marl bei Recklinghausen, ist dem Verbraucher kaum bekannt. Denn ihre Produkte – von Polyvinylchlorid über Buna bis zu chlorierten Kohlenwasserstoffen sind es Tausende von Erzeugnissen – gehen alle erst in die Weiterverarbeitung. „Wir haben nichts für den Endverbraucher“, so Vorstandsvorsitzender Professor Dr. Franz Broich. Und das wird voraussichtlich auch so bleiben.

Der frühere Ehrgeiz der Hüls-Verwaltung, sich ein Weiterverarbeitungsbein anzuschaffen, ist verflogen. Die neue (alte) Politik heißt: „Wir werden und sollten an der Spitze der Rohstofferzeuger bleiben und unsere Marktstellung halten und verbessern.“ Das allein kostet schon genügend Geld. In den 15 Jahren, die Hüls jetzt nach der Entflechtung aus dem großen Verband der IG-Farbenindustrie besteht, hat sich der Umsatz vervierfacht, der Mengenabsatz sogar auf das Fünf- bis Sechsfache gesteigert. Die gesamten Investitionen stellten sich in dieser Zeit auf rund 1,8 Milliarden Mark oder im Vergleich zum Umsatz auf durchschnittlich 15 Prozent. Während in den beiden letzten Jahren mit zusammen gut 200 Millionen Mark relativ wenig investiert wurde, sieht der Plan für die nächsten drei Jahre rund 600 Millionen Mark vor.

Das Streben der Verwaltung ist darauf gerichtet, große Anlagen zu bauen, die so billig wie möglich produzieren. Dabei ist der heutige Standort Marl schon weitgehend ausgenutzt, vor allem im Hinblick auf die benötigten Arbeitskräfte. Kein Wunder, daß die Hüls-Leute immer intensiver „alle Möglichkeiten untersuchen, an einem anderen Platz eine große Einheit des einen oder anderen Produktes zu errichten“.

Doch diese Frage ist noch nicht entschieden, ebensowenig wie die Frage des zukünftigen Großaktionärs von Hüls. Zur Zeit sind es noch Bayer/Hibernia und Hoechst (über die Chemie-Verwaltung), die jeweils über die Hälfte des Hülser Kapitals verfügen, Die Gruppe Bayer/Hibernia möchte aber lieber alles haben. Die Verhandlungen mit Hoechst darüber laufen jetzt schon fast ein Jahr. Optimisten glauben, daß es noch in diesem Herbst zu einer großen Lösung kommen wird. eh