Von Mimikry spricht der Biologe dann, wenn ein Lebewesen durch ein „Signal“ hereingelegt wird, das nicht hält, was es verspricht.

Ein Beispiel: Im Indischen Ozean gibt es einen kleinen frisch, den Säbelzahnfisch, der sich auf ein sehr eigenartiges Futter spezialisiert hat, nämlich die Flossen anderer Fische. Er schwimmt ganz gemächlich an seine Opfer heran, um ihnen dann plötzlich kleine Flossenstückchen abzuzwicken. Das Erstaunliche daran ist, daß die Überfallenen den Räuber jedesmal ohne Scheu an sich herankommen lassen, bis es zu spät ist.

Die Erklärung: Der Säbelzahnfisch hat sich im Verlaufe seiner Entwicklung ein Aussehen zugelegt, das dem eines Lippfisches der Gattung Labroides gleicht, so sehr, daß auch ein erfahrener Kenner zweimal hinschauen muß, wenn er beide Tiere voneinander unterscheiden will. Labroides aber ist ein „Putzer“, der die Haut anderer Fische von Parasiten und Pilzen säubert. Deshalb wird auch der Säbelzahnfisch, der bei seinen Attacken sogar den für einen Putzer charakteristischen Schwimmstil annimmt, freudig begrüßt und zum Putzen herangelassen, was dann regelmäßig ein Stückchen Flosse kostet.

Der Entstehung dieser und einer großen Fülle anderer Täuschungsmanöver in der Natur hat der Verhaltensforscher Wolfgang Wickler, langjähriger Mitarbeiter von Konrad Lorenz, ein Buch gewidmet, das nicht nur allgemeinverständlich, sondern darüber hinaus auch brillant und fesselnd geschrieben ist:

Wolfgang Wickler: „Mimikry, Nachahmung und Täuschung in der Natur“; Kindlers Universitäts-Bibliothek, München; 256 S., 53 Abb. (davon 24 farbige), 16,– DM.

Immer wieder hat man bei der Lektüre den Eindruck, die Auflösung einer kniffligen Denksportaufgabe mitzuerleben, denn die Erforschung der komplizierten Beziehungen zwischen den in einem „Mimikry-Ring“ zusammengeschlossenen Lebewesen erfordert die Geduld und den Scharfsinn eines Schachspielers.

Wenn Bienen, Wespen und Hornissen knallig schwarz-gelb geringelt sind, so ist das natürlich keine Mimikry. Hier wird niemand getäuscht. Diese Zeichnung ist vielmehr eine Warntracht, die auf eine tatsächlich bestehende Gefahr aufmerksam machen soll. Vorteile freilich bringt auch dieses Signal mit sich, und das sogar für beide Parteien, die miteinander zu tun bekommen können: Für den insektenfressenden Vogel, dem das Signal seine erste üble Erfahrung mit einer genauso aussehenden Beute in Erinnerung ruft und so eine Wiederholung erspart, und für das wehrhafte Insekt, das daher ungeschoren bleibt. Und „klug“ geht die Natur bei der Verfolgung ihrer Zwecke hier ebenfalls zu Werke, denn schon Millionen von Jahren vor den Abschreckungsstrategen unserer Tage, die die gleiche Einsicht als moderne Erkenntnis verkünden, demonstriert sie hier, daß Verteidigungsbereitschaft die tatsächliche Auseinandersetzung nur dann verhindern kann, wenn sie dem potentiellen Angreifer ohne Heimlichtuerei möglichst deutlich vor Augen geführt wird.