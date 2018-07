Zweijährige Zinsbriefe

Die Hamburgische Landesbank – Girozentrale – verkauft sogenannte „Zinsbriefe“ zu einem Zinssatz von 6 Prozent bei maximal zweijähriger Laufzeit. Der Zinsbrief ist seitens der Bank unkündbar; der Anleger kann jedoch die Gesamtrückzahlung bereits vor Fristablauf verlangen. Bei vorzeitiger Rückzahlung werden nach Ablauf von vier bis fünf Monaten 4 1/4 Prozent, von sechs bis elf Monaten 4 3/4 Prozent, von zwölf bis siebzehn Monaten 5 1/4 Prozent und von achtzehn bis dreiundzwanzig Monaten 5 3/4 Prozent für die Zeit ab Ausstellungsdatum der Urkunde vergütet. Die Zinsen werden bei Einlösung des Zinsbriefes gezahlt.

Ein Markt für Atlantis

Die Aktien der privaten Luftreederei Atlantis sind jetzt handelbar. Das Bankhaus Marcard & Co. in Hamburg hat es übernommen, einen Markt für diese erst kürzlich zum Preis von 65 Mark je Stück zum Verkauf gestellten Papiere zu schaffen. Das Emissionsbankhaus Möhle & Co. besitzt selbst keine Börsenzulassung. Bei kleinen Umsätzen hat sich ein Atlantis-Kurs von etwa 55 Mark gebildet. Die Hoffnungen der Börsenspekulation auf einen raschen Kursanstieg erfüllten sich nicht, weil Knappheitserschernungen ausgeblieben sind. Jeder Zeichner konnte die von ihm gewünschte Anzahl von Aktien erhalten.

Kanadische Konkurrenz

Ungefähr zur gleichen Zeit kommen zwei kanadische Anleihen mit unterschiedlichen Nominalzinssätzen auf den Markt: 7 Prozent Ontario Hydro-Electric (Ausgabekurs 97 Prozent) und 7 1/4 Prozent Quebec Hydro-Electric (Ausgabekurs 97 bis 98 Prozent). Wegen der höheren Effektivverzinsung ist Quebec-Hydro vorzuziehen.

Kurs bleibt ausgesetzt

Die freien Aktionäre der Norddeutschen Hochseefischerei, die in letzter Minute durch eine bisher unbekannte Gruppe (an der Börse sagt man durch Nestlé) vor der Insolvenz gerettet worden ist, können damit rechnen, ihre Papiere zum Kurs von 50 Prozent an den neuen Großaktionär loszuwerden. Die Kursnotiz an der Börse bleibt vorerst ausgesetzt.