Was selbst die rückständigsten Werbefachleute schon längst wissen, hat nun das Oberlandesgericht Hamm amtlich bestätigt: Die Wirksamkeit der Superlativ-Werbung („XY wäscht so strahlend, strahlender geht’s nicht“) läßt immer mehr nach. In dem Urteil zu einem einschlägigen Wettbewerbsfall heißt es: „... ist die Superlativ-Werbung spätestens mit der Werbekampagne der Wasch- und Reinigungsmittelhersteller so übertrieben worden, daß sie im allgemeinen nicht mehr ernst genommen wird.“