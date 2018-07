Das „Gerede von der Inflation“ hat in Deutschland, so scheint es, doch einen recht realen Hintergrund: Die Preise stiegen im ersten Halbjahr um 1,9 Prozent. Pessimisten rechnen damit, daß es bis zum Jahresende 3,7 oder gar 4 Prozent werden. Freilich, das Jahr ist noch nicht zu Ende; vielleicht werden es gar nicht mehr als etwas über zwei Prozent. Eines jedoch ist sicher: die Preise sind stärker in Bewegung geraten. Gegenüber der Entwicklung im zweiten Halbjahr 1968 – damals zählte Deutschland noch zu den Ländern mit dem stabilsten Preisniveau – hat sich der Preisauftrieb immerhin stark beschleunigt. Für die Wirtschaftspolitiker der SPD – sie tolerieren nach ihrem Wirtschaftsplan langfristig einen Preisanstieg von 1,8 Prozent im Jahr – ist das erträgliche Maß jedenfalls längst überschritten.