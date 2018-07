Milan Stibilj: „Epervier de ta Faiblesse, Domine“ / Makoto Shinohara: „Alternances“ / Peter Schat: „Signalement“; Les Percussions de Strasbourg; Philips 836991 DSY; 21,– DM

Im Jahre 1931 schrieb der Amerikaner Edgar Varese ein Stück mit dem naturwissenschaftlich klingenden Titel „Ionisation“ und benutzte darin eine zumindest damals ungewöhnliche Besetzung: dreizehn Schlagzeugspieler. Varese setzte damals einen ersten Höhepunkt in einer Entwicklung, die das Schlagwerk aus seiner traditionellen Funktion eines Rhythmus- und Farbeffekt-Lieferanten emanzipierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Entwicklung wieder aufgegriffen, in den sechziger Jahren entstanden Kompositionen, die eine riesige Batterie von Schlaginstrumenten verlangten, asiatische und afrikanische Geräuscherzeuger wurden in das westliche Instrumentarium integriert, und mit Stockhausens „Zyklus für einen Schlagzeuger“ entstand das Paradestück für einen Dompteur. In Straßburg gründeten sechs Schlagzeuger 1961 eine Spezialistengruppe, für sie wurde eine ganze Reihe von Kompositionen geschrieben.

Stibilj ist Jugoslawe, „Epervier“ komponierte er 1964 auf einen Text von Henri Michaux; das Schlagwerk ist nicht Illustrator, sondern autonomer Baustein in einer Klangarchitektur. Shinohara war Schüler von Messiaen und Stockhausen, ehe er 1961 „Alternances“ schrieb, ein Stück für neun Klangfiguren – fünf sehr ruhige und vier bewegte Strukturen, die miteinander konfrontiert werden. Der Holländer Peter Schat wurde den Freunden der szenischen. Musik bekannt durch seine Oper, besser: sein Totaltheater „Labyrinth“. In „Signalement“ (1961) läßt er sechs Schlagzeuger und drei Kontrabassisten sich gegenseitig die Zeichen für ein Spiel geben, das nach und nach von der Interpretation fest fixierter Elemente hin zu im wesentlichen freier Improvisation („Hasard“) sich bewegt: Signalement“ ist ein Stück mit völlig freiem Ausgang, die Interpreten bestimmen demokratisch den Ablauf und den Charakter des Stücks.

Ein wertendes Urteil muß hier – wie bei vielen Plattenveröffentlichungen mit neuer Musik – entfallen: vergleichbare Aufnahmen sind nicht vorhanden. Schwer vorstellbar aber ist, daß die Prägnanz und Sensibilität dieses Ensembles, wie sie sich in den Artikulationen der Instrumente äußern, leichter Hand zu übertreffen wären.

Heinz Josef Herbort