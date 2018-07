Hamburg

Die Haare von Alexander Piltz sind auch sonntags nicht auf Streichholzlänge zugeschnitten. Zudem trägt er einen Bart. Piltz ist nichts, er studiert auf anderer Leute Kosten und ist mit einer Schülerin verheiratet, die im November Abitur macht und bildhübsch ist. Vater ist er auch schon. Und eine rote Mütze trägt er. Große Reden führt er gegen Staat und Establishment. Er demonstriert. Der Vorgarten der Villa, in der er wohnt, ist nicht gepflegt. Und schließlich lebt er mit drei anderen jungen Leuten in einer Wohnung zusammen.

Kurz – Alexander Piltz ist ein APO-Subjekt. Den gutbürgerlichen Bergedorfern war er schon lange ein Dorn im Auge, sicher nicht allen, aber doch vielen. (Bergedorf ist ein Vorort Hamburgs, liegt im Osten der Stadt und ist Helmut Schmidts Wahlkreis.)

Die Bergedorfer kennen sich, und sie grüßen sich. Auf Alexander Piltz aber zeigen sie mit Fingern. Als dann am vergangenen Wochenende ein großes Holzlager in Bergedorf in Brand geriet und das Feuer den alten Stadtkern Bergedorfs zu vernichten drohte, war allen klar, „dunkle Gestalten“ haben das Feuer gelegt. Sie rieben sich zufrieden die Hände, als sie dann am Montag früh in ihren Zeitungen in fetten Lettern lasen, Alexander Piltz und sein Freund Walter Simon seien als verdächtige Brandstifter verhaftet worden.

„Wir haben es ja schon immer gewußt“, begrüßten sich die Bergedorfer an diesem Morgen. Bild, hatte es auf der ersten Seite verkündet: „Zwei APO-Männer verhaftet“ – „Legten sie das Feuer im Holzlager?“ Und die Hamburger Morgenpost fragte: „Sind das die Brandstifter von Bergedorf?“ Und sie zeigte die Photos von Piltz und Simon. Dem unbefangenen Leser war es nur allzu klar: Wer so groß von den Zeitungen in den Vordergrund geschoben wird, der muß es gewesen sein.

Die Polizei jedenfalls glaubte es nur allzu schnell. Die „dunklen Gestalten“, beschrieben von der Zeugin N., einer Rathaus-Angestellten, paßten auf Piltz und Simon. Hausdurchsuchung, Verhaftung, Handschellen. Die Polizei: „Sollten Sie fliehen, schießen wir.“ Es zählte nicht, daß fünf Zeugen bereit waren zu bekunden, daß Piltz und Simon zu jener Zeit, als die Zeugin N. die „dunklen Gestalten“ sah, in ihren Betten lagen Die Polizei: „Was sind schon die Aussagen von Bekannten?“

Darunter war die Aussage des Volksschullehrers Dreckmann, der aber wegen seiner APO-Neigungen von vornherein als nicht glaubwürdig gilt. Doch es war nicht zu leugnen, daß dieser Lehrer „die beiden dunklen Gestalten“ in seinem Auto eine halbe Stunde vor dem Brand von einer Kneipe nach Hause gefahren hat.