In Nordirland ist nach den bürgerkriegsähnlichen Unruhen, die acht Tote und 741 Verletzte forderten und etwa 4000 Menschen obdachlos machten, am Wochenanfang gespannte Ruhe eingekehrt. Dagegen herrschte gleich an vier Orten hektische Aktivität mit dem Ziel, die Krise zu überwinden – oder neu zu entfachen:

In London drängte der britische Premierminister Wilson den nordirischen Ministerpräsidenten Chichester-Clark, den Frieden durch soziale und politische Reformen wiederherzustellen.

In Dublin gab der Befehlshaber der illegalen „Irisch-Republikanischen Armee“ (IRA), Cathal Goulding, bekannt, daß alle Einheiten in Alarmzustand versetzt und teils schon auf dem Marsch nach Nordirland seien.

In New York bemühte sich der Außenminister der Irischen Republik, Hillery, um eine Sondersitzung des Sicherheitsrates und um die Entsendung einer UN-Friedenstruppe nach Nordirland.

In Belfast setzte sich ein „Friedenskomitee“ prominenter Protestanten und Katholiken für eine friedenstiftende Rolle der britischen Schutztruppe ein, die in den nächsten Tagen von 4000 auf 6000 Mann verstärkt werden soll.

Wilson und Chichester-Clark vereinbarten, daß alle Ordnungsstreitkräfte Nordirlands, auch die gefürchtete „B-Special“-Polizeireserve, unter britischen Oberbefehl gestellt, die Bürgerrechtsreformen beschleunigt und der Regierung in Ulster „Regierungsberater“ aus London beigegeben werden.

Die IRA-Erklärung, die am Dienstag in eine Sondersitzung des britischen Kabinetts zur Vorbereitung des Besuchs von Chichester-Clark hineinplatzte, kam praktisch einer Kriegserklärung an die Regierung Nordirlands und an die dort stationierten britischen Truppen gleich. Zwar distanzierte sich der Ministerpräsident der Republik Irland, Lynch, sofort von der IRA-Ankündigung, da nur seine Regierung befugt sei, im Namen des irischen Volkes zu sprechen. Aber auch diese Interpretation mußte in London und Belfast zumindest als unfreundlich verstanden werden.

Nach der Ankündigung der IRA wurde in London und Belfast mit einer erneuten Verschärfung der Lage gerechnet. Schon jetzt sollen sich 2000 irische Freiheitskämpfer in Nordirland befinden. Die Grenze zwischen den beiden irischen Teilstaaten wurde einer verschärften Überwachung unterzogen. Zahlreiche Familien begannen sich aus Belfast abzusetzen. Neues Öl goß auch der militante Protestantenführer Paisley in den Schwelbrand der Leidenschaften, als er seine Glaubensgenossen aufforderte, „keine Kapitulation“ hinzunehmen und dem „republikanischen Terror“ zu widerstehen.