Seit fast zwei Jahren verhandeln Vorstände und Großaktionäre der Hapag und des Norddeutschen Lloyds über die Fusion der beiden großen deutschen Reedereien. Wann und ob es zu einer Vereinigung der Unternehmen kommen wird, steht heute noch nicht fest. Sie haben vieles gemeinsam und tun fast alles gemeinsam. Was sie scheinbar allein trennt ist die Tatsache, daß der Norddeutsche Lloyd in Bremen und die Hapag in Hamburg zu Hause sind. Diese Klippe ist offenbar unüberwindbar.

Die Männer mit dem angeblich weltweiten Seefahrerblick sind augenscheinlich nicht in der Lage, über den Schatten ihrer heimischen Kirchtürme hinauszuspringen. Wie anders soll man die Äußerungen deuten, die auf der Hauptversammlung des Norddeutschen Lloyd fielen, in denen davon die Rede war, daß selbstverständlich bei einer etwaigen Fusion die „Bremer Belange“ voll gewahrt bleiben müßten?

Entscheidend ist doch wohl, daß die Fusion so geregelt wird, daß die vereinigte Reederei selbst keinen Schaden erleidet und keine Kunden verliert. Das sind organisatorische Fragen, deren Lösung den Vorständen ohne weiteres zuzutrauen ist. Glaubt denn irgend jemand ernsthaft, daß auf die Dauer der Sitz einer Reederei über ihren geschäftlichen Erfolg oder Mißerfolg entscheidet? Ist beiden Hansestädten nicht besser mit einem Schiffahrtsunternehmen gedient, das international leistungsfähiger ist als zwei trotz aller Gemeinsamkeiten getrennt wirtschaftende Reedereien?

Städtisches Prestigedenken ist ein Anachronismus, der heute nur noch ein mitleidiges Lächeln erzeugen kann. kw