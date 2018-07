„Nokasch u. a., Drei Romane für eine Person“ von Jürgen Alberts. Drei Geschichten, die um ein und dieselbe Figur kreisen – wobei sich der Erzähler jeweils in eine andere Position begeben hat, so daß auch die angepeilte Zentralfigur unter immer neuem Aspekt vor dem Leser erscheint. In der ersten Geschichte kommt Nokasch wechselweise in der ersten und dritten Person vor, wobei er sich als nonkonformistischer Clown aufspielt, der der Wohlstandsgesellschaft allerhand Schabernack antut. In der zweiten versucht ihm die Kripo auf die Spur zu kommen, und sie tut sich dank seiner Geschicklichkeit einigermaßen schwer, überhaupt seine Identität zu fixieren. In der dritten endlich erscheint Nokasch als ein anderer, als Brandli, auf seinen guten Ruf bedacht, weil CDU-Miglied und künftiger Landtagsabgeordneter. So deutlich hat es der Autor dieses Vexierromans allerdings nicht sagen wollen. Schon die Vorbemerkung des Buches, in ihm seien 11241 Kommas enthalten, kündigt an, daß hier Sprache zu einem Trümmerhaufen verarbeitet worden ist, der die Lektüre zu einem Hindernislauf macht, dessen Ziel das bloße Textverständnis ist. Pech für den Autor, daß er Kunst machen wollte. (S. Fischer Verlag, Frankfurt; 187 S., 16,– DM) Helmut Salzinger

„Die Damen des Bösen“, ausgewählt und eingeleitet von Peter Haining. Dreizehn viktorianische Erzählerinnen, berühmte und nicht so berühmte, kommen nun – nach etwa hundert Jahren – noch einmal zu Wort. Peter Haining, ihr Landsmann und ein Experte für Gruselgeschichten, hat die verschollenen Geisterstücke zusammengesucht. Dabei herrschen die ehrlichen Gespenster vor, doch sind auch heimtückisch fingierte anzutreffen. Sündige Seelen jaulen durch die Nacht, und der ermordete Verwandte kommt gleich ins Geheimfach unterm Fußboden. Die Erfinderinnen der Gespenster geizen selten mit der Zeit: „Zweieinhalb Jahrhunderte ruhte die Sache.“ Für eine triumphale Heimkehr, einen wichtigen Todesfall und die Verlobung ihres Helden brauchte Mary Shelley nur sieben Zeilen. Aufregend sind fast alle Geschichten, geistreich ist aber nur eine: „Der Schleier hebt sich“, von Mary Ann Evans, die sich George Eliot nannte. „Ein gewisses Maß an stiller Verachtung trägt viel dazu bei, das Leben vornehm zu gestalten“, sagt bei ihr die hoffnungsvolle Braut. Die mitgelieferten vierzehn Collagen von Max Ernst sind zwar auch unheimlich, doch von anderer Art. (Henry Goverts Verlag, Stuttgart; 342 S., 20,– DM) Christa Rotzoll

„Gespräche ins Blaue“ von Kurt Kusenberg. „Es war kaum zu fassen; wir fassen es immer noch nicht.“ Wir: das ist Kusenbergs für Alberei offenbar besonders prädisponierter engster Familienkreis (er, Gemahlin, Tochter, Sohn), der diese dreizehn Stegreifdialoge improvisiert hat, Nonsensgespräche meist an Hand überdrehter Alltäglichkeit (Themen oder Vorwände: Berufsberatung, Heiratsvermittlung, Kreuzworträtsel, Schwierigkeiten beim öffnen einer Schnapsflasche), deren einziger Sinn der einigermaßen konsequente Blödsinn und spitzfindiger Unernst ist. Aber mußte ein seriöser Verlag sich dieser ursprünglich nur zu privater Belustigung angefertigten Spielereien bemächtigen? Das Erstaunen des Familienkollektivs ist nicht ganz unverständlich: Sicher gibt es höheren (oder tieferen) Blödsinn als den hier offerierten, auch komischeren (zum Beispiel stellt sich eine gewisse Monotonie ein dadurch, daß es bei aller Verschiedenheit der Rollen doch eben immer dieselben Leute sind, die agieren). Doch scheint kritische Spielverderberei angesichts solch harmlosen Blödeins per se, angesichts des Fehlens jeder Prätention deplaciert. (Langewiesche-Brandt Verlag, Ebenhausen; 118 S., 6,80 DM)

Rainer Zimmer