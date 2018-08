Hamburg Bis zum 21. September, Kunstverein: "Zehn italienische Bildhauer"

Nach dem Erfolg mit dem engagiert realistischen Bodini wollte Hans Platte nun auch die andere Seite zu Wort kommen lassen. Er hat sich in römischen Bildhauerateliers umgetan, das Neueste und auch weniger Neues zutage gefördert, es aber dann doch nicht bei Zufallsfunden bewenden lassen, was sicher eine instruktive und auch noch amüsante Schau ergeben hätte, sondern eine systematische und doktrinäre Auswahl getroffen: Übersicht über die Tendenzen abstrakter Bildnerei in Italien. Eine Probe Arte Pooere von Eliseo Mattiacci, Objekte aus Glaswolle und Blei, sowie eine ungewöhnlich einfallslose 69er Kombination von Tauen und Holz. Die Minimal Art hat auch Rom nicht verschont, Nicola Carrino versucht mit Sol Lewitt zu konkurrieren. Eine Überraschung ist der in Deutschland unbekannte 70jährige Eisenskulpteur Ettore Colla. Das mit Abstand beste plastische Objekt von Pino Santoro, eine weitläufig raumfüllende Stahlskulptur "Der erstarrte Wald". Ein brillanter Kinetiker, von der letzten documenta offenbar übersehen, ist Maurizio Mochetti. Ceroli hatte einige Hauptstücke zugesagt und schickte leider nur sein neuestes Opus, das langweiligste, was man von dem talentierten Lattenholzkünstler bisher gesehen hat. Attraktiv wie immer Colombo, der einzige Mailänder, der in die Ausstellung mit seinem "Elastischen Raum" aufgenommen wurde. Nach einem neuen Marini oder Manzù wird man in dieser Auswahl vergeblich suchen. Gottfried Sello

Karlsruhe Bis zum 14. September, Badischer Kunstverein: "Information"

Falls jemand Schwierigkeiten haben sollte, die aus der wilden Ehe von Konsumwerbung und TV-Realität hervorgegangene Pop-Ikonographie zu verstehen: Hier ist ein Kurs zur visuellen Adaption an das durch die Pop-Brille zum Vexierpuzzle verfremdete Bild der Welt – in sechs Lektionen. Joe Tilsons überdimensionale "Dias" – Thema: Die Fünf Sinne – sind mehr für Anfänger. Lockend geöffnete Frauenlippen rahmen eine Teilansicht der Milchstraße: das Zusammentreffen von Schutzhüllen irdischer Geschmacksorgane mit interstellarer Materie macht Pops Fähigkeit deutlich, den Kosmos als besondere Form der Zahnpastareklame zu erfassen. Peter Philips – seine Arbeiten sind gute Übungsstücke – illustriert ein (erst noch zu schreibendes) Lehrbuch über die Methode, aus der technischen Zivilisation eine heimelige Idylle mit Försterhausappeal zu machen. Seine aus heterogenen Elementen zusammengesetzten Bilder – V-Motoren, Tigerköpfe (die aus dem Tank), Molekularmodelle, ornithologische Abbildungen – stellen eine Art von Allegorien auf die von der Göttin der Schnelligkeit regierte Erde dar, gegen die die Segler der Lüfte nur noch Museumsstücke sind.

Philips’ Botschaften aus der ästhetischen Subkultur werden von Eduardo Paolozzi auf Chiffren reduziert, welche die Lageberichte von der Zivilisationsfront nach dem Vorbild von Omas Strickmusterbuch verschlüsseln.

Wer nicht eine Bibliothek von der Größe einer mittleren Stadtbücherei sein eigen nennt, darf die nächste Stunde schwänzen. R. B. Kitaj, der pictor doctus der Pop-Szene, ist durchaus imstande, einen mathematischen Lehrsatz, ein Dürer-Zitat, das Porträt Shakespeares und ein Paar Herrensocken auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Graphisch macht sich das recht schön, nur bleibt dabei der Betrachter, eingekeilt zwischen den Versatzstücken einer intellektuellen Bildersprache, hilflos auf der Strecke.

Nicht etwa aus Gründen einer falsch verstandenen Pop-Etymologie, sondern seines Signalcharakters wegen, rückt Allen Jones einen ähnlichlautenden Körperteil kräftig ins Bild. Jones ist ein Vertreter jener Variante von Pop, welche die feminine Architektur in den Rang der Freiheitsstatue erhoben hat. Er umgibt gewisse Bekleidungsstücke, Stöckelschuhe etwa, mit der Aura hochglanzpolierter Fetische. Man spürt förmlich, wie ihm Wedekind, süffisant lächelnd, über die Schulter schaut.