Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Luxusausgabe des Katalogs zum Kölner Kunstmarkt geben, der zwanzig Originalgraphiken (Format 42,5 × 31,5 cm) enthalten wird – zum Preis von 450,– Mark. Mit den darin vertretenen Künstlern (Artschwager, Bechtold, Erich Buchholz, Castro, Corneille, Darbowen, Deming, Duarte, Graubner, Hödicke, Judd, Angel Luque, Meckseper, Pavlos, Uli Pohl, K. Schulz, Schulze und Wewerka) wird ein Überblick über das heutige Kunstgeschehen angestrebt. Etwa ein Drittel der Auflage von insgesamt 180 Exemplaren ist bereits vorbestellt. Köln, Albertusstraße 50.

Einen Kunstinvestmentfonds, der es nach dem Vorbild anderer Investmentgesellschaften ermöglichen soll, Anteile im Werte von 50 Mark an Bildern und Plastiken zu erwerben, haben drei Bonner Studenten gegründet. Einmal im Monat soll in der Galerie „Der Turm“ in Wachtberg-Villip bei Bonn eine Art Börse stattfinden, auf der der Preis für die Anteile ermittelt und veröffentlicht werden soll. „Mit der Anteilsausgabe kann man ein zukunftsträchtiges Kunstobjekt teilweise erwerben und somit am gegenwärtigen Kunstboom partizipieren“, ließ einer der Mitbegründer dieser ersten deutschen Kunstinvestmentgesellschaft wissen.

Good morning, city“ ist der Titel eines achtzehnfarbigen Siebdrucks mit Metallfolienprägedruck von Hundertwasser, der von der Münchner Galerie Leonhardt in einer Auflage von 10 000 (zehntausend) Exemplaren voraussichtlich Mitte September herausgegeben wird. Alle Exemplare werden durchgehend numeriert und signiert. Der Verkaufspreis wird bei etwa 150 Mark liegen. Briennerstraße 5.

Die Essener Galerie M. E. Thelen bereitet eine Mappe mit sieben Siebdrucken und einer Collage des amerikanischen „Post-Pop“-Künstlers Lowell Nesbitt zum Thema „Cape Kennedy“ vor. Nesbitt gehört zu den Künstlern, die von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA nach Cape Kennedy eingeladen worden sind, um sich dort Anregungen zu holen und das Raumfahrtprogramm künstlerisch zu dokumentieren. Die Mappe erscheint voraussichtlich Mitte September in einer Auflage von 75 Exemplaren im Format 56 × 75 cm zum Subskriptionspreis von 1500,– Mark, danach 1800,– Mark,