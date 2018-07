Inhalt Seite 1 — Postalische Bedenken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Dolph

Das hatte sich die „Humanistische Union“ zuschulden kommen lassen: Sie hatte ein wissenschaftliches Aufklärungsbuch („Liebes- und Eheleben“) „offen“ per Post an Käufer versandt. Die Union hatte mit der Post nicht gerechnet. Die „Postordnung“ rettet die Nation vor sittlichem Verfall. Ihr Mittel: „Sendungen, deren Außenseite oder einsehbarer Inhalt erkennbar gegen das öffentliche Wohl oder die Sittlichkeit“ verstoßen, sind „von der Postbeförderung ausgeschlossen“. Sie sind es insbesondere dann, „wenn sie wegen des offenen Versands anstößig wirken“. Die Post schloß das Aufklärungswerk vom Postversand aus.

Das Bundesverwaltungsgericht und vor ihm Verwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof München finden die Vorsicht berechtigt. Einen Widerspruch zur Meinungsäußerungsfreiheit erblicken sie in der Postvorschrift nicht: Der „Humanistischen Union“ bleibe unbenommen, die Aufklärungsschrift im verschlossenen Umschlag per Post zu verschicken. Daß die Meinungsverbreitung hierdurch teurer und also schwieriger wird: im Hinblick auf postalisch überwiegende Bedenken müsse es hingenommen werden.

Was nun ist „anstößig“ am Aufklärungswerk? Die Berliner Richter beschreiben es als „seriös“. Für „Erwachsene und Heranreifende“, sagen sie, „mag es durchaus empfehlenswert sein“. Es gehöre jedoch „nicht in die Hände von Kindern“. In diese aber kann es durch eine Ersatzzustellung gelangen.

„Anstößig“ also ist nicht das Buch, sondern „die offene Versendung“. Sie ist es dann, wenn Kinderhände im Spiel sind. Der 7. Senat macht sich die Mühe zu begründen, warum das so ist: „Die Anstößigkeit der offenen Versendung von solchen der Wissenschaft oder Aufklärung dienenden Büchern, die sich mit geschlechtlichem Verhalten, geschlechtlichen Merkmalen und Funktionen befassen, ist bisher regelmäßig... mit Recht bejaht worden.“ Wenn das bisher so gewesen ist, wird es schon seine Richtigkeit haben. Die es zuerst so gemacht haben, werden gewußt haben, wieso. Der 7. Senat hat es da schwerer. Generell will er das Buch offenbar nicht für anstößig halten. Er verlegt sich auf Metamorphose: Das Werk wird anstößig im Kontakt mit Kinderhänden. Wie das im einzelnen vor sich geht, bleibt richterliches Geheimnis – es handelt sich da um Mysterienspiele.

Nun scheint der Glaube vertretbar, auch sachliche Darstellung des Sexuellen könnte Kinder verstören. Freilich muß man das glauben: wissen, solange Untersuchungen fehlen, kann man es nicht. Glauben gehört zum juristischen Handwerkszeug aber kaum.

Wo die Verstörung, Beunruhigung eintritt, dürfte am Anfang die Reaktion von Erwachsenen stehen. Die Verklemmung der Älteren, die Unfähigkeit, sachlich und offen zu reden, die Schaffung der Giftecke im heimischen Bücherschrank: Das alles erzeugt sich das Übel erst, vor dem es dann warnt.