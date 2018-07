Inhalt Seite 1 — PS UND PARAGRAPHEN Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fahrstil unzureichend

Der Kläger ist 76 Jahre alt, Kaufmann. Seinen Führerschein hat er seit 45 Jahren; bisher war er unfallfrei gefahren. Jetzt verursachte er beim Einbiegen in eine vorfahrtsberechtigte Straße einen Zusammenstoß. Die Straßenverkehrsbehörde ordnete eine amtsärztliche Untersuchung an und holte außerdem ein Gutachten eines Medizinisch-Psychologischen Instituts ein. Das Institut zog aus einer allgemeinen Arteriosklerose des Klägers den Schluß, er sei „aus medizinisch-psychologischer Sicht zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet“. Nach einem zusätzlich noch durchgeführten Fahrversuch beurteilte der amtliche Prüfer „Fahrverhalten und Fahrstil des Klägers als völlig unzureichend, zeitweise lebensgefährdend“. Das Kraftverkehrsamt entzog dem Kläger die Fahrerlaubnis.

Der Kaufmann klagte dagegen. Er verwies auf seine lange unfallfreie Fahrpraxis und auf die Geringfügigkeit des jetzigen Verkehrsverstoßes. Klage und Berufung blieben erfolglos.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied gegen die Zulassung der Revision. Es gesteht der Straßenverkehrsbehörde die Befugnis zu, „bei nach der Sachlage berechtigten Zweifeln an der Eignung eines Kraftfahrers... ein eignungstechnisches Gutachten einzuholen“. In der Vorfahrtsverletzung sieht das Gericht, im Zusammenhang mit dem Alter des Klägers, genügend Anlaß zu „berechtigten Zweifeln“. Alles weitere steht im Gesetz: „Erweist sich jemand als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, so muß ihm die Verwaltungsbehörde die Fahrerlaubnis entziehen“ (§ 4 Straßenverkehrsgesetz). -ph

Geßlers Hut

Ein Rechtsanwalt aus Bottrop wollte den Verkehrsampeln zu Leibe rücken. Es gäbe „weder Gründe der Leichtigkeit noch der Sicherheit des Verkehrs“, die für die Ampeln sprächen. Darüber hinaus verletzten sie die Menschenwürde. Wenn alle drei Minuten bis zu 20 Menschen anhalten müßten; obwohl dazu kein anderer Grund bestehe als der, daß ein rotes Licht aufleuchte, so werde man stark an Geßlers Hut erinnert.

Es ging um einen konkreten Fall: Das Haltegebot einer sichtlich einsam stehenden Ampel in Bottrop für einen Querverkehr von „ein bis drei Fahrzeugen“ – so stellte es der Anwalt dar – sei „unsinnig“ angelegt und von der Behörde nur dort belassen, weil sie eine einmal getroffene Maßnahme nicht rückgängig machen wolle.