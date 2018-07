Die Abwertung des französischen Franc hatte auf die Börsentendenz keinen nennenswerten Einfluß. Da die wichtigsten französischen Unternehmen inzwischen erklärt haben, daß sie sich nicht in der Lage sähen, ihre Exportpreise um den Abwertungssatz zu senken, wird der deutschen Industrie weder auf dem Markt in der Bundesrepublik noch im Ausland durch die Wechselkursänderung des Franc eine zusätzliche Konkurrenz erwachsen.

Bemerkenswert ist, daß im Anschluß an die Abwertung des Franc eine Spekulation auf die Markaufwertung ausblieb. Es floß zwar einiges Geld in die deutschen Kapitalmärkte, hauptsächlich jedoch in die DM-Auslandsanleihen. Für die Aktientendenz blieb der Kapitalzufluß aus dem Ausland ohne Einfluß. Von der Möglichkeit einer Aufwertung wird in den Börsensälen kaum noch gesprochen, seitdem diese Frage zum Wahlkampfthema geworden ist und sie letztlich erst am Wahltag entschieden werden wird. Und niemand läßt sich zur Zeit auf Wahlspekulationen ein. Eine völlig andere Situation als vor vier Jahren, als in den Börsensälen schon Wochen vorher die Wahlergebnisse „gehandelt“ wurden.

Angesichts der vielen Fragezeichen aus dem Bereich der Politik und der Konjunkturentwicklung haben sich die größeren Anleger für eine defensive Strategie entschieden, das heißt, sie versuchen, liquide zu bleiben, legen ihr Geld vorübergehend in hochverzinslichen Anleihen an und erwerben nur solche Aktien, die nach den Gewinnschätzungen auch in den nächsten Jahren noch als erstklassige Papiere gelten können.

Die Dresdner Bank läßt in dem Quartalsbericht ihres Paradefonds „Concentra“ schreiben: „Auf längere Sicht dürfte der angestrebte Wandel des Konjunkturklimas auch die zur Zeit sehr gute Ertragslage der Wirtschaft nicht unberührt lassen.“ Und weiter: „Die Liquidität haben wir (am 30. Juni 1969) deshalb reichlich bemessen, weil wir das Kursniveau für verhältnismäßig hoch hielten, so daß die Anlage freier Mittel in Aktien zeitweilig nicht zweckmäßig erschien.“ Seitdem hat sich das Kursniveau nicht wesentlich verändert.

Die hohe Barreserve, die nicht nur von den Fonds, sondern auch von vielen privaten Anlegern gehalten wird, verhinderte bisher einen tiefgreifenden Kurseinbruch. Insofern ist die Situation völlig von der des Jahres 1960 verschieden. Damals folgte der Hausse eine mehrjährige Baisse, nicht zuletzt deshalb, weil große Aktienposten auf Kredit gekauft worden waren, die später unter Schmerzen liquidiert werden mußten. Da-, mit brauchen wir diesmal nicht zu rechnen.

