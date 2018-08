Von Joachim Nawrocki

Es war im Spätsommer vor zwei Jahren, als sich in den Räumen der Firma Sandoz in Basel die Vertreter von neun europäischen Teerfarbenherstellern trafen. Es ging um die allgemeine Marktlage. In der allgemeinen Unterhaltung kündigte ein Mitglied der Firma Geigy plötzlich an, Sein Unternehmen werde in zwei Monaten die Preise für Teerfarben um acht Prozent erhöhen. Das Konferenzprotokoll verzeichnet dann, daß ein deutscher und ein französischer Teilnehmer bemerkten, auch in ihren Unternehmen zwinge die Ertragslage dazu, "sich mit dem Gedanken an eine Preiserhöhung auseinanderzusetzen".

Wie der Zufall so spielt: Pünktlich zum gleichen Termin – dem 16. Oktober 1967 – erhöhen alle neun Unternehmen sowie eine Firma, die an der Sitzung nicht beteiligt war, ihre Preise in den EWG-Ländern Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg um den angekündigten Satz von acht Prozent, in Frankreich sogar um zwölf Prozent.

Die Farbenhersteller ließen sich bei ihrem Verhalten auch nicht dadurch stören, daß wegen früherer gemeinschaftlicher Preiserhöhungen das Bundeskartellamt und die EWG-Kommission bereits Ermittlungsverfahren eingeleitet hatten. Sie fühlten sich offenbar sehr sicher, hatten sie doch diese Methode des einheitlichen Preisverhaltens bereits mehrere Male ungestraft angewandt.

So hatten zum Beispiel fast alle auf dem italienischen Markt tätigen Unternehmen am 9. Januar 1964 ihren dortigen Tochtergesellschaften oder Vertretern fast zur gleichen Zeit Anweisungen zur Preiserhöhung gegeben, und zwar Sandoz um 17.05 Uhr, Hoechst um 17.09 Uhr, Bayer um 17.38 Uhr, Francolor um 17.57 Uhr, BASF um 18.55 Uhr und Geigy um 19.45 Uhr. So prompt arbeiten europäische Manager.

Die europäischen Kartellbehörden arbeiten etwas langsamer, aber, wie sich nun gezeigt hat, unerbittlich. Das Bundeskartellamt hat bereits vor einiger Zeit gegen die beteiligten deutschen Firmen BASF, Bayer, Hoechst und Cassella wegen dieses "Frühstückskartells" Bußgelder zwischen 5000 und 70 000 Mark verhängt, obwohl nach deutschem Kartellrecht nur wettbewerbsbeschränkende Verträge und Beschlüsse verboten sind, abgestimmte Verhaltensweisen aber nicht vom Kartellverbot erfaßt werden.

Das Kartellamt sah in der Ankündigung der Schweizer Firma zur Preiserhöhung ein Angebot zum Vertragsschluß und in der Preiserhöhung der anderen Firmen die Annahme dieses Angebots, durch die eine Willensübereinstimmumng und damit ein Vertrag zustande gekommen war. Wird diese inzwischen angefochtene Entscheidung von den deutschen Gerichten bestätigt, dann wird es in Zukunft nicht mehr so leicht sein, das Kartellgesetz durch gentlemen agreements zu umgehen.