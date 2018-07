Jeder schreibt seine eigene Geschichte der Weltereignisse.

Henry Miller

Professoren-Ausreden

In einem Mitteilungsblatt für ihre Mitglieder veröffentlichte die Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt folgende Auszüge aus Entschuldigungsschreiben von Professoren, die ihre Manuskripte nicht rechtzeitig abgeliefert hatten: „Mitte Juli geht das Semester zu Ende und damit hören hoffentlich auch die studentischen Verrücktheiten auf, die leider auch unser Institut erfaßt haben... Dann werde ich mich endlich ernsthaft dem Literaturverzeichnis ... widmen können.“ – „Sie werden aber wissen, was sich an unseren Universitäten ... abspielt, nicht nur Krawalle und dergleichen, sondern die Überbelastung mit meist gänzlich unnötigen und unfruchtbaren ‚Diskussionen‘, Beratungen, über in der Regel unnötige ‚Entwürfe‘ und anderes mehr.“ – „Durch die beständigen Auseinandersetzungen mit den bolschewisierten Teilen der Studentenschaft sind meine wissenschaftlichen Bemühungen... in Verzug geraten. Ständige Sitzungen verzehren die Abendstunden und auch die Freizeit der Wochenenden ...“„Bolschewistischer“ Kontrapunkt zu den Ali- bis aus dem Elfenbeinturm: „Sie wissen, daß man als kleiner Assistent machtlos ist, niemanden drängen kann, auch tunlichst bleiben läßt...“

Argentiniens Zensoren auf dem Quivive

Dem obersten Kavallerieoffizier im Lande, Präsident Juan Carlos Ongania, ist von allen Rossen der Pegasus am wenigsten lieb. Wenn dieser nun, statt Lob auf das dreijährige Regime, freche linksintellektuelle Parolen (erfolgreich) schnaubt, ist es mit der Geduld des strengen Mannes zu Ende. Zwar hat die Zensur drei Jahre hindurch Filme zerschnitten, Rundfunksendungen geknebelt und Fernsehprogramme verdeckt: mit Geschriebenem ging sie jedoch lässiger um, wohl in der Annahme, das Volk sei im Lesen unbeholfener als im Hören und Sehen. Diese eher einem McLuhan zustehende These gab der Presse und den Literaten etwas Narrenfreiheit – aber genarrt sah sich das Regime, als im Mai und Juni blutige Straßenguerilla ausbrach und im Gefolge die Ungeduldigsten unter den Militärs ans Putschen dachten. Jetzt ist „Primera Plana“, Argentiniens „Spiegel“, verboten worden. Eine verkappte Auflage unter dem Namen „Ojo“ (Auge, im Volksmund: „Aufpassen!“) wurde ebenfalls beschlagnahmt. Gleichzeitig machte sich die Polizei ans Plündern von Bücherdepots und Buchhandlungen. Sie wühlte im Vollen, denn die Revolutionsliteratur hatte unter einer Regierung, die die „Revolution Argentina“ zu verkörpern vorgab, großen Absatz gefunden. So viel war von Revolution die Rede, daß mancher ernsthaft an sie dachte: Diesem Realismus will man jetzt ein Ende machen.

Verpackte Küste

Christo, der Schöpfer des Wahrzeichens der documenta ’68, bleibt seinem Ruf als Verpackungs-Fanatiker auch weiterhin treu. Den Monat Oktober wird er in Australien damit zubringen, auf Einladung und mit der finanziellen Unterstützung des Alcorso-Sekers Art Scholarship ein Stück australischer Felsküste in Plastik zu hüllen. Zu verpacken und verschnüren sind insgesamt rund 13 Kilometer Küste, verschiedene, bis zu 25 Meter hohe Kliffs inbegriffen. Bei der Arbeit, deren technischer Teil von der Transfield Australia Pty. Ltd. überwacht wird, werden 150 Studenten der umliegenden Universitäten und Kunstschulen zur Hand gehen. Besichtigungsdauer des Kunstwerks: ein Monat. Danach bleibt der Fels wieder sich selbst überlassen.