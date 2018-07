Inhalt Seite 1 — Abenteurer der Wahrheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitte der zwanziger Jahre gab der deutsche Verleger Bruno Cassirer bei Karel Čapek eine Masaryk-Biographie in Auftrag. Als der bekannte und angesehene Schriftsteller und Journalist dem tschechischen Staatsmann und Philosophen dies mitteilte, sicherte Masaryk bereitwillig Mitarbeit und Hilfe zu. So entstand ein Opus, ein exklusiver Ersatz für eine Biographie mit unumstritten größerer Breitenwirkung, in dem Legenden um das „Väterchen“ Masaryk schon im Keim zertreten werden sollten. Bereits zur Zeit seines Entstehens zwischen 1928 und 1935 gehörte das jetzt in der ursprünglichen, etwas angestaubten Übersetzung neu aufgelegte Buch

Karel Čapek: „Gespräche mit T. G. Masaryk“, aus dem Tschechischen von Camill Hoffmann; Verlag Roger & Bernhard, München 1969; 347 Seiten, 26,– DM

zu der meistgelesenen Literatur über den ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik.

Über die Kindheit und das Heranreifen Masaryks hat allerdings Zdeněk Nejedlý in seiner umfangreichen Biographie ungleich ergiebigeres Material zusammengetragen. Die persönliche Aussage trägt jedoch den Wert der eigenen Wahl und zeigt auf, was im Zurückdenken bedeutsam und nachwirkend erschien. Masaryks tiefes Interesse für moralische und ethische Probleme zeigte sich schon in früher Jugend in einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Religiösen. Nie aber verlor er den Glauben, die Frömmigkeit und den Sinn für den Wert des Metaphysischen.

Die Jahre der frühen Reife sind in seiner eigenen lapidaren Zusammenfassung jener Zeitabschnitt seines Lebens, in dem er nur Fehler gemacht hat. Die auffallend intensive Suche nach konkreten Streitfragen der Gegenwart zeugte jedoch nicht von der Vorbereitung auf eine geruhsame akademische Laufbahn. Nach dem Abschluß seiner Habilitationsschrift über den Selbstmord (1881) mischte sich der junge Extraordinarius der Prager tschechischen Universität zum Beispiel vehement in den Streit um die Echtheit der Königinhofer und Grünberger Handschriften ein und wagte sich als Abgeordneter auch in das politische Leben. Im Gespräch mit seinem Partner Čapek wollte er offensichtlich die Dramatik jener Tage zurückdrängen. Selbst das mit hektischer Tätigkeit erfüllte Exilleben während des Ersten Weltkrieges möchte er als eine Kette von Begebenheiten betrachtet sehen, obwohl es immerhin der Höhepunkt seiner politischen Laufbahn war. Nicht das persönliche Verdienst, sondern die Methode, wie man eine politische Idee verwirklicht, sollte erläutert werden: ein Abenteuer des Könnens, des Wissens und der Fähigkeiten.

„Niemals habe ich mich als Philosophen, geschweige denn als Metaphysiker ausgegeben ...“ Masaryk hinterließ keine philosophischen Modellsysteme. Der dritte Abschnitt der „Gespräche“ bietet einen bescheidenen Umriß seiner Lebensphilosophie. In einem über hundert Seiten langer. Monolog diskutierte Masaryk über einige Punkte des allgemeinen philosophischen Systems, die aber zusammenfassend eine bestimmte Struktur und Hierarchie der Werte deutlich werden lassen: Erkenntnis und Erkenntnistheorie, Wahrheitssuche, Irrationalismus und Rationalismus, neoterische Skepsis und als Schlußfolgerung – den Konkretismus. Die Bestandteile entstammen der antiken und klassischen Philosophie, dem Christentum und der modernen Soziologie. Sein Konkretismus war – wie er ihn selbst zu bezeichnen pflegte – pluralistisch. Reale und konkrete Menschenliebe, innerlich erfüllt mit Religiosität und humanistischer Bildung, äußerlich engagiert für die Sache der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der res publica – das war Masaryks Bekenntnis.

Die Demokratie war für ihn eine Lebensanschauung. Freie Kritik und öffentliche Kontrolle sollten ihr Lebensfähigkeit garantieren. Den Nationalismus und Sozialismus rechnete er zum Instrumentarium des modernen politischen Kampfes. Patriotisch verfärbten Nationalismus jedoch lehnte er ab. Dem eigenen Volk empfahl er, „dreimal so viel zu tun wie die Mitglieder großer, in vorteilhafter Lage befindlicher Nationen“.