Viele Pflanzen neigen des Nachts ihre Blätter, verdrehen sie, falten sie zusammen oder krümmen sich. Der englische Biologe Charles Darwin glaubte in einer seiner Schriften aus dem Jahre 1880, diese Bewegungen als Schutzeinrichtung gegen Kälte deuten zu können: Die Pflanzen vermeiden die nächtliche Wärmeabstrahlung in den Weltraum. Dem widerspricht, daß solche Blattbewegungen gerade unter tropischen Pflanzen häufig vorkommen. Eine plausiblere Erklärung haben jetzt die Tübinger Pflanzenphysiologen Erwin Bünning und Ilse Moser gefunden: Es ist das Mondlicht, das die Pflanzen meiden. Die Lichtstrahlung des Mondes ist zumal in den Tropen intensiv genug, um den normalen Tag- und Nachtrhythmus zu stören. Vollmondlicht würde in den ausgebreiteten Blättern die Photosynthese in Gang setzen. -ing