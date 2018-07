Ausreden haben sie immer ... Die; deutschen Verbraucher, die sich nach der Abwertung des französischen Franc auf billigere Parfüms aus Paris, auf preiswertere Seidenstoffe, auf niedrigere Preise für einen Citroën gefreut hatten, sehen sich getäuscht. Nichts ist billiger geworden. Die 12,5 Prozent, um die-der Franc abgewertet worden ist, blieben nicht ihm, sondern verschwanden in anderen Taschen.

Fahndet man nach ihrem Verbleib, so stößt man auf die unterschiedlichsten – und fadenscheinigsten – Begründungen. Bei dem einen stand gerade eine Preiserhöhung bevor, die man nun „vermeiden könne“, der andere mußte seine Vertretung in der Bundesrepublik ohnehin besser dotieren, der dritte schiebt die Verantwortung für die unterbliebene Preissenkung dem Importeur in die Schuhe. Und wem nun, gar nichts einfällt; erklärt schlicht und einfach, die französischen Gewerkschaften würden als Folge der Abwertung im Herbst so kräftige Lohnerhöhungen fordern, daß spätestens dann die Preise doch heraufgesetzt werden müßten: Und für die kurze Zwischenzeit lohne eine Preissenkung wohl nicht.

Ausreden haben sie immer... Nur auf die ehrlichste, naheliegendste Erklärung kam niemand: daß nämlich auch die französischen Firmen ihre Waren auf der anschwellenden deutschen Konsumwelle leicht los werden und daß sie in erster Linie die Preise nehmen, die der Markt hergibt. Und die sind nun einmal nicht niedriger als vor der Franc-Abwertung. mh