Der deutsche Aktienmarkt ist in ein gefährliches Fahrwasser geraten. Nicht was das allgemeine Kursniveau angeht. „Die international gesehen niedrige Bewertung deutscher Aktien bietet eine Gewähr dafür, daß trotz labiler Weltbörsen auf dem derzeitigen Kursniveau eine Absicherung gegen fühlbare Kursverluste gegeben ist.“ Mit dieser Auffassung des Essener Bankhauses Burckhardt & Co stimmen die meisten deutschen Kreditinstitute überein.

Heikel ist indessen die Situation im Bereich der sogenannten Spezialwerte geworden, in denen sich die Börsenspekulanten tummeln. Was sich auf diesem Gebiet tut, erinnert an die letzten Monate der Wallstreet-Hausse, als es für die sogenannten „highflyers“ nach oben keine Kursgrenze mehr gab. Um so tiefer sind deren Kurse dann in den Keller gegangen.

Für die gegenwärtige Spezialitäten-Hausse an den deutschen Börsen gibt es im wesentlichen zwei Gründe:

Das Tempo der Industriekonzentration beschleunigt sich. Um die Angliederung kleinerer Unternehmen zu ermöglichen, kaufen die „Großen“ in und außerhalb der Börse Aktien der betreffenden Unternehmen auf. Ihre spätere Eingliederung mit dem nach dem Aktiengesetz vorgeschriebenen Abfindungsangebot an die noch verbliebenen freien Aktionäre ist dann nur noch Formsache.

Einige Gesellschaften wollen liquidieren. Die vorhandene Substanz wird verwertet, also zu Geld gemacht. Besteht sie in wertvollen Immobilien, werden oftmals Erlöse erzielt, die den auf den laufenden Ertrag zugeschnittenen Kursen nicht entsprechen. Denn im Falle der Liquidation zählt nicht der bisherige Gewinn, sondern der künftige Liquidationserlös.

Ohne Zweifel hat die Abfindungsspekulation durch das nunmehr verabschiedete Umwandlungssteuergesetz neuen Auftrieb erhalten, das bei Unternehmenszusammenschlüssen steuerliche Erleichterungen gegenüber der bisherigen Regelung gewährt.

Der bewegliche Teil des Bankenpublikums und der Börsenberufshandel, angefeuert durch die zahlreichen Börseninformationsdienste und einschlägige Publikationsorgane, stürzen sich auf Aktien, bei denen „Sondersituationen“ vermutet werden. Die Westdeutsche Landesbank Girozentrale hat sogar eine lange Liste über jene Unternehmen verschickt, die nach ihrer Ansicht Abfindungskandidaten darstellen könnten.

Für die zahlreichen, meist jungen Firmen der Vermögensverwaltung sind die Kurssteigerungen deutscher Spezialitäten „ein Geschenk des Himmels“. Angesichts der weltweiten Börsenunsicherheit haben sie wenigstens einen Sektor, auf dem sich Gewinne erzielen lassen.